Suelen Gervásio diz que Vitão a chamou de psicopata: ‘a gente não tem nenhum tipo de contato’

A modelo Suelen Gervásio conversou com Gaby Cabrini, do “Fofocalizando”, sobre a briga pública com o cantor Vitão, possível pai da filha que ela está esperando. Ela explicou na conversa que atualmente não tem contato com o artista.

“A gente não tem nenhum tipo de contato. Ele me chamou de psicopata, falou que eu era manipuladora, que eu era doida e que a minha filha vai crescer e ver a mãe que ela tem”, disse.

Ela também relatou que não tem mais ajuda financeira do artista e que não está conseguindo pagar as contas. "Não da maneira que eu esperava.... Você é mãe. Você quer comprar a roupinha da sua filha, você quer ver o quartinho como vai ficar, você quer fazer as coisas para a sua filha, entendeu? Eu não quero comprar nada pra mim. Estou aqui para as pessoas pararem de me xingar, de me tratar como uma mulher suja. Ele me colocou nesse local.... Eu quero ter uma gravidez tranquila. Eu quero paz".

Suelen ainda explicou que Vitão sempre soube que existia a possibilidade de Nina não ser filha dele. “Desde a nossa primeira conversa eu falei 'Vitor, você tem o direito de fazer o teste de DNA’. Ele chegou para mim e falou que não queria me deixar sozinha, porque ele se arrependeria muito se desse positivo para ele e ele não tivesse acompanhando”, concluiu a modelo.