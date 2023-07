Maíra Cardi nega ser controladora e rebate críticas: 'dividimos as tarefas'

A coach e ex-BBB Maíra Cardi usou o Instagram, nesta segunda-feira (17), para rebater críticas após ser acusada de ser controladora com o noivo Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico” nas redes sociais. Nos Stories, ela publicou um print de uma conversa com ele, no qual ele pergunta se ela quem gastou o valor de R$ 76,23 em seu cartão de crédito.

No texto, ela se justifica e diz que é Thiago que cuida de tudo referente ao dinheiro da família.

“Desde que estamos juntos, nós cuidamos um do outro! Tudo referente ao dinheiro, ele decide; e tudo o que eu gasto, ele acompanha pelo celular. Não há o meu dinheiro e o dinheiro dele! Toda vez que saio, ele decide qual é o carro, o motorista que vai me levar, e, dependendo da hora e do trajeto, ele faz as alterações para garantir a minha segurança. As decisões de investimento, demissões e contratações nas 'minhas empresas', é ele quem define. Eu sou responsável por cuidar do corpo, saúde, guarda-roupa, casa e bem-estar da minha família, ou seja, meus filhos e futuro marido”, iniciou Maíra.

“Meu marido é responsável pela gestão do dinheiro, das empresas e por decidir quais trabalhos faremos em termos de publicidade, como palestras, campanhas ou qualquer outro tipo de trabalho, e eu decido se aceito ou não! Enfim, o que quero dizer é que dividimos as tarefas conforme o que cada um faz de melhor, tornando tudo mais leve para todos, como a Bíblia ensina. E isso se chama cuidar, e não mandar”, concluiu ela.

Maíra foi chamada de controladora nas redes sociais após pedir que Thiago tirasse a barba, justificando que não tinha como casar com ele sem saber como era o influenciador sem os pelos no rosto.