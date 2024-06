Maya Massafera pede desculpas à Vogue após acusar revista de transfobia; entenda o que aconteceu

A Vogue Brasil rebateu a influenciadora Maya Massafera após ela afirmar ter se sentido enganada e usada pela revista. Capa da edição digital "Pride" deste mês de junho, quando é celebrado o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, a youtuber disse que o combinado era que o editorial seria divulgado na edição impressa e não apenas na versão para o site.

"Lamentamos que um projeto tão especial quanto este, fruto de extensa negociação e que resultou em imagens tão lindas e em um relato tão importante de Maya Massafera, tenha repercutido com ruído, deslocando o foco de sua essência", informou a publicação, em nota divulgada nesse sábado (1º), no Instagram.

Legenda: O comunicado da Vogue Brasil foi feito nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Também nas redes sociais, Maya alegou ter sido vítima de transfobia, devido a um suposto descumprimento de acordo com a Vogue. "Vogue nunca negociou uma capa impressa com Maya. Temos muito orgulho do material que foi produzido e publicado, com respeito e sensibilidade ao momento que ela vive", continuaram os executivos da revista.

Devido à confusão, em respeito à exigência da youtuber, que afirmou não querer mais que nenhum material seu seja compartilhado pelo veículo, a Vogue excluiu o editorial feito com ela da edição impressa, que ainda irá para as bancas.

"Seguimos acompanhando e torcendo pela trajetória de Maya e pedimos que todos façam o mesmo", concluiu o informe.

Influenciadora mudou de opinião

Pouco antes da manifestação da Vogue, Maya foi às redes sociais dizer que "ama o digital", que trabalha nesse ambiente e que, se a revista quisesse manter o editorial feito com ela, poderia.

"Se a revista quiser usar o material que já está feito, está tudo bem. Outras pessoas trabalharam nisso. São pessoas que eu admiro muito e peço desculpas a elas", disse a youtuber. Além disso, ela garantiu que não quer outra capa na publicação e que apenas queria ser validada como mulher trans. "Mas não faz mais sentido isso. Ia ser puro ego meu".

Legenda: A resposta de Maya Massafera também foi dada nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

'Apunhalada'

Antes de tudo isso acontecer, porém, Maya havia feito uma publicação misteriosa nas redes sociais, afirmando que sua imagem havia sido usada de forma "mentirosa", e deu a entender ter sido vítima de transfobia.

"Ser enganada é a pior sensação, né? Uma apunhalada. Um momento que estava sendo um sonho virou enganação e mentira para usar minha imagem e minha causa no mês da diversidade, escreveu ela no Instagram, afirmando ainda que se sentiu desmoralizada. "Hoje só chorei pelo desrespeito comigo, Maya, e comigo, mulher trans".