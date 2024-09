Mário Gomes se arrepende de pichação e pinta parede de mansão em que foi expulso: 'Sem vandalismo'

O ator Mário Gomes, 71, ex-galã da Globo, se arrependeu de pichar as paredes da mansão de onde foi despejado no último domingo (15), no Rio de Janeiro.

Após ser expulso, ele escreveu nas paredes da casa, em protesto, a frase "não vou sair". No entanto, nessa terça-feira (17), em suas redes sociais, o ator compartilhou um vídeo em que aparece pintando o local para cobrir a pichação. "Sem vandalismo, sem violência, não leva a lugar nenhum", disse ele.

O artista disse que mudou de ideia após refletir sobre o assunto. "Cometi um gesto excessivo. Estou aqui para me redimir do meu erro, porque errar é humano, e quem nunca errou que atire a primeira pedra. Vou corrigir esse erro", afirmou.

Na legenda do vídeo, Mário reforçou ainda que não irá "compactuar com a violência" e nem fará "o que esse pessoal quer". O ator, que concorre às eleições para o cargo de vereador da capital fluminense, aproveitou para informar seu número para os seguidores e pedir votos: "Mário Gomes chegou, ninguém sofre mais", escreveu.

O que aconteceu?

O ator, sua esposa e dois filhos do casal foram despejados da mansão onde moravam, em Joatinga, região nobre do Rio de Janeiro, no último fim de semana. Isso porque a casa foi leiloada para pagamento de dívidas trabalhistas de funcionários que atuavam em uma antiga confecção que pertencia ao ator no Paraná.

Embora a casa seja avaliada em R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil.