Avaliada em mais de R$ 20 milhões, veja fotos da casa do ator Mário Gomes

Após a notícia de que o ator Mário Gomes foi despejado da mansão em que vivia, com vista privilegiada para o mar do Rio de Janeiro (RJ), usuários das redes sociais ficaram curiosos para conhecer o imóvel. A casa está orçada em mais de R$ 20 milhões, com localização em um condomínio da Joatinga. Imagens do local foram encontradas na plataforma de hospedagem Airbnb.

Antes de ser leiloada para pagamento de dívidas trabalhistas, a mansão era ofertada no app com quarto climatizado por ar-condicionado, podendo acomodar mais de quatro pessoas.

Veja imagens da mansão:

Legenda: Parte interna e entrada de mansão Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Vista para o mar de imóvel Foto: Reprodução/Airbnb

Legenda: Área gourmet de mansão Foto: Reprodução/Airbnb

Conforme o jornal Extra, o ator vivia no imóvel desde 2002 com a mulher, Raquel Palma, e dois filhos menores.

Leilão para pagar dívidas

O valor do leilão do imóvel foi usado pagar dívidas trabalhistas de 84 costureiras que trabalhavam em uma confecção que o ator tinha no Paraná e que reclamavam o salário não recebido. A dívida na ocasião era de R$ 923 mil.

Ainda segundo o jornal carioca, somente em IPTU o ator devia mais de R$ 100 mil, além de outras questões trabalhistas.

Mário Gomes foi um dos grandes galãs da TV brasileira na década de 1970, participando de novelas como “Gabriela”, “Guerra dos sexos” e “Vereda tropical”.