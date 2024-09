Ator Mário Gomes é despejado de mansão no Rio do Janeiro avaliada em R$ 20 milhões

O ator Mário Gomes, de 71 anos, e a família foram despejados da mansão que moravam, no Rio de Janeiro, avaliada em R$ 20 milhões. Eles saíram do imóvel no domingo (15) e, conforme o Extra, a casa foi para leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o artista tinha no Paraná. No leilão, a mansão foi arrematada por R$ 720 mil.

A batalha judicial começou em 2007, quando Mário se desfez da empresa de confecção e ficou devendo salários a 84 funcionárias. Na época, a dívida era de R$ 923 mil. Para que o valor fosse pago, a Justiça do Trabalho determinou, em 2011, que o imóvel fosse para leilão. O artista ainda devia o IPTU, que já passava de R$ 100 mil.

Mário foi fotografado saindo da casa carregando algumas roupas e pertences. Raquel, esposa do ator, ajudou na mudança, assim com a filha mais nova do casal. Ainda segundo o Extra, o artista vai morar na casa da filha mais velha, Linda, na Barra da Tijuca.

Mário esteve pela última vez em novelas em 2018, em “Tempo de amar”. Em 2019, passou a vender sanduíches em uma carrocinha no Rio. Atualmente, é candidato a vereador.

No sábado (14), Mário chegou a falar nas redes sociais que seria despejado da casa no dia seguinte. “Estou emocionalmente bastante abalado. O meu ex-advogado fez toda essa armação”, acusou.