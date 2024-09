Mariah Carey posta vídeo de ensaio em preparação para shows no Brasil

A cantora Mariah Carey compartilhou nas redes sociais neste domingo (8) um vídeo com um trecho de um ensaio preparatório para as apresentações marcadas no Brasil, ainda neste mês.

No registro, Mariah canta uma versão acústica da música "It's Like That". A publicação foi acompanhada por uma legenda que faz referência aos falecimentos da mãe e da irmã da artista, ambos ocorridos no mesmo dia no fim de agosto.

Veja também Zoeira Mariah Carey revela que mãe e irmã morreram no mesmo dia: 'Coração partido' Negócios Novo espaço para eventos do Rock in Rio é batizado de 'Imagine', música de John Lennon; confira

"De volta ao trabalho. Foram algumas semanas difíceis, mas agradeço por tanto amor e apoio de todos e mal posso esperar para ver os meus fãs na China e no Brasil. Amo vocês", escreveu.

A cantora faz show em São Paulo no próximo dia 20 de setembro e, no dia 22, é uma das atrações principais do Palco Sunset do Rock in Rio 2024. Essa passagem marca o retorno de Mariah Carey para o Brasil após 14 anos.