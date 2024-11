Manu Gavassi anuncia gravidez e exibe barrigão: '5 meses de amor'

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi, de 31 anos, anunciou nesta sexta-feira (8) que está grávida de 5 meses. Por meio das redes sociais, a artista revelou que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com o namorado, o modelo Jullio Reis, de 27 anos.

Manu publicou uma foto exibindo a barriga. “5 meses de (ainda mais) amor”, escreveu na legenda do post.

Famosos comentam a gravidez

Nos comentários da publicação, diversos amigos, famosos e fãs deixaram felicitações para o casal e celebraram a chegada do bebê. "Meu Deus, como te amo, como amo vocês, como estou feliz", disse Rafa Kalimann. "Ah que tudo! Muito, muito feliz por você", escreveu Duda Beat.

"Ah, meu Deus do céu, eu estou toda arrepiada! Meu Deus do céu, Manu. Você é tão especial, Manu, meu Deus, eu tô muito feliz, demais por você", comentou a também ex-BBB Flay.

"Você tava grávida quando eu te entrevistei", relembrou Gabriela Prioli. "Ah, quanta alegria", comemorou Deborah Secco.

Relacionamento com Jullio Reis

Os dois estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em maio deste ano. Poucos meses depois de assumir o namoro com o modelo, a artista chegou a dar uma entrevista para a revista Quem sobre o início do relacionamento.

“A gente se conheceu de maneira inusitada, através de amigos em comum. Esse relacionamento é uma leveza, uma certeza que eu tenho, um amor que a gente sente, um respeito, uma parada que eu nunca vivi antes", comentou.

Gavassi também já havia revelado a vontade de ser mãe e constituir uma família. "Capricórnio tem isso de aterrar, criar laços e querer uma família. Sou caseira e tranquila. Sempre tive esse sonho de ser mãe algum dia. Com certeza me vejo neste lugar com o Jullio", disse ela em dezembro de 2021.