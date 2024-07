Manu Bahtidão posta apoio a Iza e ex-amiga ironiza: 'Acabou com meu casamento'

A cantora Suanny Batidão teria mandado uma indireta à Manu Bahtidão após a artista expressar apoio para Iza, traída pelo ex-namorado, o jogador Yuri Lima. Suany postou um vídeo ironizando o fato de "bonita que acabou com seu antigo casamento" se solidarizar com a situação.

As especulações começaram após Manu publicar: "Estamos com você Iza, nós que já passamos por isso sabemos a dor e a tristeza de ser traída na gravidez, sinta-se acolhida, e no seu tempo se cure".

Suanny, então, publicou o vídeo e disse: "Para mana, o povo sabe o que você fez. E nem é meme". Apesar de não ter citado Manu, muitos fãs e pessoas que conheciam as duas, que teriam sido amigas no passado, fizeram a relação.

Veja também Zoeira Yuri Lima, ex de Iza, mantém fotos com cantora após traição Zoeira Kevelin Gomes nega ser amante de Yuri Lima: 'Só estava sendo recíproca a ele' Zoeira Assessor de MC Livinho é morto em bar de São Paulo

Casamento com Anderson Halliday

Suanny era casada com Anderson Halliday, que atualmente é companheiro de Manu Bahtidão. Os dois ficaram juntos na época do grupo Anjos do Melody, mas boatos de traições teriam acabado com a relação.

Há boatos de que Anderson ficou com Manu enquanto ainda estava com Suanny. Após o término, Anderson e Manu ficaram juntos e acabaram se casando.

No Dia dos Namorados, inclusive, Bahtidão postou uma foto com o amado: "Achei o amor da minha vida, te amo @andersonhalliday, meu namorado, meu melhor amigo, meu amante, minha vida! Eu e vc contra o mundo sempre! Até daqui pra sempre!".