Maíra Cardi volta às redes sociais após um mês afastada: 'não preciso estar aqui'

A influenciadora Maíra Cardi voltou a publicar no Instagram, nessa terça-feira (27), após um mês afastada da rede social. Em um longo relato, Maíra explicou o motivo do retorno.

"Me afastei daqui há mais de um mês, mas antes disso eu já andava ausente! A verdade é que eu não estou aqui por que eu preciso (há muito tempo eu não preciso mais estar aqui), mas estou porque quero, porque é prazeroso demais tirar sorrisos, transformar o dia de alguém, fazer rir, fazer virar chaves, dividir o que aprendi, dar o que tenho de melhor", declarou.

Cardi também falou que estar no melhor momento da vida: "Eu estou feliz, talvez vivendo o momento mais feliz da minha vida, por isso resolvi viver ele apenas com quem partilha disso!".

Ela finalizou a legenda dizendo que sempre dará o melhor para aqueles que torcem pela sua felicidade.

"Tem um outro lado de mim que sabe que existem muitas pessoas que torceram tanto pela minha felicidade e que sentem a falta dos meus conteúdos por aqui, e devo TANTO a essas pessoas, que todos os dias eu me sinto em débito e também tenho uma angústia no peito me lembrando: 'honre quem te deu tudo isso e volte'".