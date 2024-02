Luana Piovani compartilha postagens que criticam Wanessa Camargo no BBB 24

A atriz Luana Piovani republicou no Instagram, na madrugada desta terça-feira (6), postagens que criticam a postura da cantora Wanessa Camargo, que participa do BBB 24.

Wanessa namora Dado Dolabella, que é ex de Luana. Eles namoraram por dois anos. Em outubro de 2008, ele foi acusado pelo crime de lesão corporal contra ela e uma funcionária.

Uma das publicações que a atriz compartilhou diz: “Um 'psiu' [de Davi] ativa gatilhos na Wanessa. Três [processos pela lei] Maria da Penha não”. Em outra publicação repostada por Luana, a seguidora afirma: “Marido atual com três Maria da Penha, em ex famosa como a Luana Piovani, e fica surtando com birra com o Davi”.

Há alguns dias, Luana debochou nas redes sociais de uma música que o artista escreveu para Wanessa sobre a participação dela no reality show global.

Agressões a Luana Piovani

Em outubro de 2008, Dado Dolabella foi acusado de lesão corporal. A pena por esse crime pode chegar a três anos de detenção. Luana alegou ter levado um tapa de Dado no rosto em uma briga causada por ciúmes do ator. Uma camareira que tentou separar a briga também acabou se machucando. As duas prestaram queixa na época.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

Dolabella chegou a ficar preso por 24 horas já em 2009 por desrespeitar uma decisão judicial de se manter a 250 metros de Piovani. Mas ele recorreu da decisão e, em 2013, um desembargador do TJRJ anulou a condenação, alegando ser "público e notório que a indicada vítima nunca foi uma mulher oprimida ou subjugada aos caprichos do homem".

Já em 2014, o processo foi parar no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que retrocedeu e manteve a condenação de Dado por unanimidade. No entanto, apesar da condenação, o réu nunca cumpriu a pena porque a agressão prescreveu.