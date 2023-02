Líder do BBB 23, Gustavo revela prováveis alvos do próximo Paredão

Após ganhar a Prova do Líder e se salvar do Paredão, Gustavo revelou, na madrugada desta sexta-feira (10), quem são os alvos dele para a próxima berlinda do BBB 23. Em conversa com a companheira Key Alves no Quarto do Líder, o fazendeiro detalhou que cogita indicar MC Guimê ou Larissa no domingo (12).

O brother também reforçou que Bruno Gaga continua sendo uma opção de voto dele. No entanto, o atendente de farmácia já está no paredão, indicado pelo próprio Gustavo após este atender ao Big Fone na quinta-feira (9).

Mais cedo, Key Alves comentou, em conversa com outros participantes, que o companheiro deveria indicar Larissa ao próximo Paredão. Em seguida, a jogadora de vôlei destacou que a professora de educação física poderia escolher ela ou Cristian em um provável contragolpe.

Já no Quarto do Líder, a possibilidade de escolha por Larissa acabar provocando indiretamente a indicação da ficante para a berlinda foi cogitada pelo cowboy.

"Ia pôr a Larissa, mas daí se põe a Larissa, ela vai puxar o Cris", diz o Líder. "Mas qualquer um vai puxar um de nós, e eu ainda não sei não se ela não puxa eu. Tem eu ou ele [Cristian]", argumentou a atleta.

Quarto Deserto aponta alvo em comum

Também ao logo da madrugada, os integrantes do Quarto Deserto conversaram sobre qual deve ser a estratégia adotada pelo núcleo após a vitória de Gustavo na Prova do Líder. Mesmo após decidirem romper com os votos combinados depois da eliminação de Tina, o grupo concordou em um alvo em comum: Fred Nicácio.

Larissa, Fred, Bruno, Aline Wirley, Paula, Ricardo e MC Guimê criticaram as atitudes do médico e consideram votar nele. "Se ele não for imunizado, eu largo voto nele no confessionário", disse a biomédica.

Em seguida, Bruna Gaga disse que, caso vença a Prova do Anjo, dará o Mostro para o profissional de saúde.