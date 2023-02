Como vai ser a dinâmica da 4ª semana do BBB 23? Veja detalhes

A dinâmica dos próximos dias do BBB 23 foi revelada nesta quinta-feira (9). O Paredão já começou a ser formado, após Gustavo atender o Big Fone e ser emparedado, indicando Bruno para a berlinda.

O cronograma da semana começa com a Prova do Líder, realizada na noite desta quinta, com 16 participantes. Gustavo e Bruno participam e, caso vençam, podem se salvar do Paredão.

Na disputa, Gustavo exerceu o último poder como líder, escolhendo um oponente para não participar da prova. Cezar e Gabriel, que se salvaram no Paredão desta terça-feira (7), também tiveram direito a um veto cada.

Na sexta-feira (10), os brothers apostam estalecas para o 'Poder Curinga'. Quem arrematar terá direito a indicar uma pessoa direto ao Paredão, sem direito a prova bate-volta.

A Prova do Anjo, marcada para sábado (11), será realizada em dupla. Dos dois vencedores, um será o anjo e o outro ganhará uma imunidade.

Paredão quádruplo

Durante a formação do paredão de domingo (12), o anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda.

O dono do 'Poder Curinga' também faz sua indicação à berlinda. Já a votação dos outros participantes acontece individualmente no confessionário.

Participam da Prova Bate-Volta: Gustavo e Bruno (emparedados pelo Big Fone) e o mais votado pela casa. O vencedor se salva do Paredão.

O resultado da eliminação acontece na terça-feira (14).

