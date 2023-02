Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi dinâmica de quinta (9)

A quarta Prova do Líder tem início nesta quinta-feira (9) no BBB 23. O vencedor da liderança garante não apenas uma temporada no VIP e imunidade, como a chance de indicar um alvo no jogo para o Paredão de domingo (12). (Em atualização).

Nesta semana, apenas 16 participantes participam da dinâmica. Ao todo, 3 brothers foram vetados. O líder Gustavo teve direito a um veto, escolhendo Alface.

Os dois sobreviventes do Paredão, Cezar e Gabriel, também ganharam o poder e escolheram um participante, cada, para vetar. O enfermeiro vetou Cara de Sapato, enquanto o ator decidiu por Guimê.

Entenda a dinâmica

Com 16 participantes jogando, as equipes foram divididas em quatro grupos de quatro, que devem montar um quebra-cabeça. Já a parte individual requer a habilidade de atirar em um alvo. Dessa forma, a prova conta com habilidade e agilidade dos brothers.

Os grupos foram divididos em:

Grupo 1: Paula, Bruno, Gabriel Santana e Amanda — fizeram em 274,89 segundos;

Grupo 2: Cezar, Key, Gustavo e Cris — fizeram em 214,50 segundos;

Grupo 3: Fred Nicácio, Domitila, Sarah e Marvvila

Fred Nicácio, Domitila, Sarah e Marvvila Grupo 4: Bruna, Fred, Larissa e Aline

Os brothers Alface, Cara de Sapato e Guimê foram vetados da prova.

Na primeira etapa, os grupos devem trabalhar, com as mãos amarradas, para montar um quebra-cabeça deixado sobre a mesa de bar. Vence o grupo que completar o desafio em menor tempo.

Já na segunda fase, o jogo será individual. Cada participante deve jogar uma bolinha na roleta, com diversas caixas de pontos, e fazer mais pontos.

Cronograma

Quinta-feira (9): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta-feira (10): Poder "Curinga"

Poder "Curinga" Sábado (11): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (12): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (14): Eliminação

