Leilane Neubarth fala sobre paixão por namorada: "nunca tinha pensado"

A jornalista Leilane Neubarth, 62, abriu o coração para falar sobre a sexualidade e as mudanças na vida amorosa em 2021. Em entrevista a revista Veja, ela revelou detalhes do namoro de um ano com Gaia Maria.

"Não, nunca imaginei que me apaixonaria por uma mulher. Algumas pessoas me falavam: 'Ah, então você sempre foi gay e foi infeliz porque era casada com um homem'. Não! Eu era feliz com minha vida sexual, amorosa, matrimonial. Só que aí eu me separei e, de repente, as coisas começaram a acontecer e surgiu essa outra emoção, outro sentimento, uma outra atração que eu nunca tinha pensado".

Leilane Neubarth foi casada por duas vezes e teve dois filhos. A jornalista também falou sobre a relação com Gaia Maria. "Muito, muito feliz. Mas se você me perguntar 'vai ser assim a vida inteira?', não sei. Eu parei de fazer planos, porque o plano que não se concretiza nos frustra".

Na entrevista, a jornalista também comentou sobre o novo projeto nos canais Globo. No GNT, ela lançou "O Tempo que a Gente Tem", programa dirigido por Susanna Lira, exibido às quartas-feiras.

No projeto, Leilane Neubarth recebe convidados famosos e anônimos e, pela primeira vez, se abre sobre vida pessoal.