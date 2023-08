Leilane Neubarth deixa o ‘Conexão GloboNews’ após indisposição

A jornalista Leilane Neubarth deixou o programa “Conexão GloboNews”, nesta terça-feira (22), após se sentir indisposta. O perfil do GloboNews no Twitter confirmou a informação.

“Mais cedo, Leilane Neubarth teve uma leve indisposição e precisou deixar a apresentação do Conexão, mas já está melhor e em casa. Muito amor e boas energias”, diz a mensagem na rede social.

O perfil também publicou um video de Camila Bomfim, outra apresentadora do programa, explicando a situação: “Gente, vocês devem estar sentindo falta da Leilane. Então, para tranquilizar todo mundo, a gente explica. Ela sentiu uma leve indisposição, precisou sair do estúdio, mas já está se sentindo melhor, chegou em casa. Tudo bem com a nossa amiga”.

A jornalista Dani Lima ainda diz no mesmo vídeo que Leilane volta ao programa na quarta-feira (23). “A gente manda o nosso beijo aqui do estúdio. Amanhã vai estar aqui de volta”.

No ar

Leilane chegou a entrar no ar por alguns minutos, mas chamou atenção de quem a assistia pela “cara fechada”. Em determinado momento, o comentarista Valdo Cruz chegou a perguntá-la como ela estava, e a apresentadora respondeu com a voz embargada: ‘tudo bem’. Minutos depois, ela deixou o estúdio e não voltou mais, causando preocupação no telespectador.