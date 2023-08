Pedro Sampaio revela como conheceu o namorado: ‘no Instagram’

O DJ e cantor Pedro Sampaio contou em entrevista ao programa “De Frente com a Blogueirinha” que conheceu o namorado, Henrique Meinke, através das redes sociais. Ele também confirmou que os dois estão juntos há mais de um ano, apesar de o relacionamento ter se tornado público esse ano.

“Conheci ele no Instagram, a gente foi se falando até que convidei ele para se encontrar lá em casa, aí a gente foi se conhecendo melhor”, disse.

O artista ainda revelou como os pais se sentiram quando ele contou que era bissexual. “Com minha mãe foi tranquilo, o delicado foi mais o meu pai, ele sentiu mais”.

“Eu falei: 'pai, você tá sentindo agora dessa forma, foi um baque para você, mas tenho certeza que daqui a um tempo você vai agradecer que a gente teve esse momento, pois você tá tendo a oportunidade de me conhecer 100%. Melhor passar por isso agora, junto comigo, me conhecendo 100%, do que passar anos e você, no final, ter a sensação que você não conhece seu filho 100%'. Foram umas duas semanas de muita conversa com ele. Mas foi uma questão mais dele de sentir o peso da parada. Para mim foi um momento muito importante pessoalmente falando, e acredito que artisticamente também”, relembrou.

Em março desse ano, durante seu show no Lollapalooza, Pedro declarou sua sexualidade. "O show já seria importante e aproveitei o momento para falar isso de forma artística em cima do palco e, principalmente, para mostrar que isso não é motivo de vergonha nem nada do tipo, é motivo de orgulho. Por isso quis fazer isso como uma celebração".