Kevelin Gomes nega que houve traição com Yuri Lima e diz que admira Iza

A produtora de conteúdo adulto Kevelin Gomes negou que o jogador de futebol Yuri Lima tenha traído a cantora Iza com ela, já que não houve contato físico entre o dois. "Não acho que foi traição, porque não houve contato físico depois que eles começaram a se relacionar. O que houve foi uma falta de respeito muito grande por parte dele. Mas traição em si, pelo menos me envolvendo, não", relatou a mulher, em entrevista ao Domingo Espetacular, exibida no domingo (14).

Veja também País Influencer Kat Torres é condenada a oito anos de prisão por tráfico de pessoas Zoeira MC Loma desabafa após filha se engasgar com pedaço de coxinha: 'Maior desespero da minha vida' Mundo Kate Middleton é aplaudida de pé durante final do torneio de Wimbledon; veja vídeo

Kevelin também opinou que o que Yuri fez foi errado e disse ser admiradora de Iza. "Adoro as músicas dela. Sou muito admiradora, inclusive, da história da Iza. Até porque somos negras. Sabemos o quanto é difícil para chegarmos em certo patamar. Eu até peço desculpas a ela, e a Nala [nome do bebê de Iza e Yuri], até dá vontade de chorar. Me emociono pela história".

A mulher ainda disse que sabe que o jogador de futebol conversava com outras garotas de programa. "Como estava agindo profissionalmente com ele, a vida dele era uma parte que não me interessava".

Término

Na última semana, Iza colocou fim no relacionamento com Yuri por meio de um vídeo publicado no Instagram. Em seu depoimento, ela contou que descobriu que o companheiro trocava mensagens com outra mulher de cunho sexual enquanto os dois estavam juntos. A artista está grávida da primeira filha com Yuri.