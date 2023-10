Kamila Simioni relembra polêmica com Scheila Carvalho após traição de Tony Salles

Eliminada na noite dessa quinta-feira (26), do reality show "A Fazenda", Kamila Simioni finalmente falou sobre a polêmica de dez anos atrás, quando teve uma relação com o cantor Tony Salles. À época, a esposa do artista, Scheila Carvalho, estava confinada no mesmo programa.

Após a saída do reality, a recém-eliminada participou da cabine de descompressão, com o influenciador Lucas Selfie. No episódio, foi mostrado um tuíte em que comparava a participação de Scheila Carvalho e de Simioni em "A Fazenda".

"Em 2013, Scheila Carvalho perdeu essa prova e foi eliminada porque queriam que ela pegasse Tony e Simioni juntos! Dez anos depois, Simioni perde a mesma prova... E será eliminada também. O mundo capota", escreveu um internauta.

Simioni respondeu o tuíte da seguinte maneira: "A prova foi difícil demais, muito difícil. Eu ainda estou com o braço machucado, todas as unhas quebradas, os dois joelhos machucados". E completou: “Acredito que são anos diferentes, mentalidades diferentes. Eu, hoje, sou outra Kamila, principalmente depois que eu tive o meu segundo filho, a maturidade completamente diferente, uma visão das coisas... Sei a dor que eu trouxe nessa fase na vida da Scheila. E hoje, sendo a pessoa que eu sou, jamais repetiria. Não só o ato, mas algumas falas, alguns posicionamentos".

Assim como Scheila, Simioni foi eliminada na sexta roça. A influenciadora disputou uma nova versão da prova em que foi feita por Scheila, Bárbara Evans e Mateus Verdelho.

Relembre polêmica com Scheila Carvalho

No programa "O Melhor do Brasil", em 2013, Scheila revelou ao público ter perdoado Tony Salles após a traição. "Estamos muito felizes. O resto está morto e enterrado. Agora, nós só queremos saber de coisas boas. A energia maravilhosa de quem nos quer bem. O carinho especial dos nossos fãs, que estão sempre nos mandado boas vibrações e torcendo pela nossa felicidade".

À época, a ex-morena do Tchan ainda disse que o vazamento da infidelidade do marido na mídia havia atrapalhado sua participação no reality. "De uma certa forma, sim. Muitos queriam que eu saísse para saber o que eu iria fazer. Os meus fãs, que não estavam sabendo da história direito, ficaram com raiva do Tony e votaram para eu sair porque eu disse que investiria o dinheiro do prêmio na carreira dele", contou ela.

Scheila também afirmou que já sabia do relacionamento extraconjugal de Tony e Kamila. "Já perdoei faz tempo. Esse acontecimento foi antes de eu entrar na Fazenda e aproveitaram desse momento que eu estava lá dentro para isso vir à tona. Eu fiquei muito chateada porque isso ofendeu minha moral. Ofendeu a moral do meu marido. De certa forma, me atrapalhou, também, no jogo", finalizou.