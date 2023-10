Influenciadora é presa por divulgar 'Jogo do Tigre', considerado ilegal; entenda o caso

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu a influenciadora Hellena Silva, após ela compartilhar stories divulgando o jogo Fortune Tiger, considerado ilegal no Brasil. A detenção, realizada nessa quinta-feira (26), faz parte da Operação Quebrando a Banca, que investiga ações de publicidade relacionadas ao “Jogo do Tigre”, como a prática é popularmente conhecido.

Conforme informado pelo G1, investigadores detectaram, na última quarta-feira (25), publicações de divulgação do cassino virtual no perfil da influenciadora no Instagram. Por isso, ela foi intimada a dar explicações sobre as postagens.

Hellena, então, compareceu à Superintendência Estadual de Investigações Criminais (DCCO/Seic) do Maranhão, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). No documento, ela se comprometeu a não realizar novas ações de publicidade envolvendo jogos de azar.

A influenciadora, no entanto, divulgou novamente o Fortune Tiger em suas redes sociais. Com o descumprimento do acordo, ela foi presa em flagrante no bairro do Turu, em São Luís, capital do estado nordestino. O aparelho celular dela também foi apreendido.

“Hoje, pela manhã, como ela ainda estava em flagrante, pois a divulgação ainda estava no seu Instagram, uma equipe de policiais comandada por mim, se dirigiu até o trabalho da influencer e nós fizemos a condução em flagrante dela”, explicou Thiago Dantas, delegado à frente do caso.

Após ser ouvida e assinar outro termo, a influenciadora foi liberada. Hellena deverá responder pelo crime de divulgação de jogos de azar. É importante lembrar que a Lei de Contravenções Penais entende que “jogos de azar” são aqueles em que o ganho ou a perda dependem da sorte.

OPERAÇÃO QUEBRANDO A BANCA

Cumprindo a determinação da lei que proíbe divulgação de jogos de azar por influenciadores no Maranhão, sancionada em 19 de outubro, a Polícia deu início à Operação Quebrando a Banca, que investiga personalidades da internet suspeitas de desrespeitar a resolução.

Na terça-feira (26), por exemplo, a influenciadora Skarlete Mello foi presa durante a ação, acusada de estar contribuindo para a divulgação do “Jogo do Tigre” no Brasil. Com mais de 300 mil seguidores, ela defendeu-se argumentando que “joga quem quer”.

O QUE É O ‘JOGO DO TIGRE’?

Também conhecido como “Jogo do Tigrinho”, o Fortune Tiger é uma espécie de cassino on-line com caça-nível, que promete contemplar jogadores com prêmios em dinheiro. No entanto, como costuma acontecer em jogos de azar, os usuários acabam perdendo dinheiro conforme utilizam a plataforma.

Além disso, de acordo com a polícia, o sistema do cassino virtual ainda é hospedado fora do país e não apresenta representantes ou registros no Brasil.