Julio Rocha, ex-ator da Globo, encontra cobra píton na cama dos filhos e esposa o salva do animal

Famoso nas redes sociais por mostrar a rotina com os filhos, o ator Julio Rocha compartilhou, nesta terça-feira (5), um susto que teve na própria casa, que fica no condomínio onde mora em Indaiatuba, em São Paulo.

O influenciador se deparou com uma cobra no quarto dos filhos José, de 5 anos, e Eduardo, de 4. Eles são frutos do relacionamento dele com Karoline Kleine Buckstegge. Inclusive, foi a influenciadora que retirou o animal do cômodo, com o auxílio de uma garra de brinquedo e uma caixa de papelão.

A cobra era da espécie píton-real (Python regius). Embora não seja venenosa, a presença da serpente assustou o ator. "Eu não tenho coragem de fazer. Cuidado, se não ela vai te dar um bote", disse Julio Rocha, enquanto a esposa retirava o animal.

O ator também fez um alerta a outros pais nos stories compartilhados nas redes sociais. “Cuidado, eu estou falando sério. Ela estava embaixo da coberta", complementou.

Após a retirada do animal, o influenciador brincou, ainda, ao fazer reações demonstrando preocupação ao lado de toda a família, mas fez uma ponderação. “É a quinta vez no ano que aparece cobra por aqui, mas a primeira vez dentro de casa, o que fazemos?”, salientou.