Veja quem são os convidados confirmados para o novo programa de Sandy no Multishow

A cantora Sandy sairá temporariamente do período sabático para apresentar o novo programa "Nesse Canto Eu Conto". A atração será lançada no Multishow e no Globoplay, e terá cinco cantoras convidadas.

Veja também Zoeira Oasis no Brasil: veja em quantos países a banda já fez shows na América do Sul Zoeira Enquete MasterChef: parcial aponta quais os preferidos para a final do programa

No time de convidadas estarão as cantoras Ana Castela, Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller e Vanessa da Mata. De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, elas irão falar sobre suas experiências na música.

As gravações do programa já foram encerradas, no entanto, só irá estrear em 2025.

Sandy dá pistas sobre o programa

No dia 25 de outubro, Sandy anunciou o "Nesse Canto Eu Conto" em seu perfil no Instagram e deu algumas dicas iniciais de como será o programa.

"Muita calma nessa hora (rsrs…)! Ainda estou no meu período sabático, dando uma pausa dos palcos. Mas, sim, recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo e resolvi abrir uma pequena exceção", iniciou ela.

E completou: "É uma série musical com aquela mistura perfeita de música e boas histórias. Bora segurar a minha ansiedade, porque só estreia no ano que vem! Mas, já adianto que tô amando tudo isso e, quando der, volto com mais novidades. Só digo que receberei cinco cantoras…. Opa!, agora parei mesmo!!", disse a cantora.

Sandy recebeu apoio de alguns famosos nos comentários, inclusive de seu ex-marido, o músico Lucas Lima. “BORAAA”, escreveu ele, celebrando a novidade na vida profissional da ex-companheira. Os dois anunciaram o fim do casamento de 15 anos em dezembro de 2023.

Em junho de 2024, Sandy anunciou que faria uma pausa na sua carreira por tempo indeterminado. A cantora realizou um show de despedida e disse que voltará aos palcos no futuro.