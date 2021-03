Juliette discute com Gilberto no BBB 21 e reforça: 'estou sem paciência já'

Juliette e Gilberto, antes aliados no BBB 21, discutiram na manhã desta quarta-feira (17). Segundo a paraibana, o brother estaria espalhando boatos pela casa do reality show. "O que você fez que me magoou, não quer dizer que você seja assim, quer dizer que eu estou sem paciência já", disse ao questionar se o pernambucano estaria tentando prejudicá-la na competição.

Juntos na academia do programa, os dois falaram sobre interesse nas estratégias de jogo, da briga entre Juliette e Lumena, além da amizade enfraquecida entre os dois. Uma das especulações de Gilberto nos últimos dias seria de que a advogada iniciou confronto com a eliminada, semanas atrás, de propósito.

"O que eu estou dizendo é, não faço isso e não quero que façam comigo", começou a sister ao pedir para que o assunto não fosse mais comentado por Gilberto.

"Eu vou falar do que eu quiser aqui dentro", rebateu o participante.

No entanto, Juliette não aceitou o argumento. "Qual a necessidade? Para quem você tanto falou?", se exaltou Juliette. O economista afirmou ter contado a história apenas para Caio, Rodolffo e Fiuk, mas que ela estaria direcionado as críticas apenas a ele.

Briga por pena

A discussão dos dois, entretanto, não chegou a um consenso rapidamente. "Eu estou com pena desse sentimento que você está sentindo", disse Juliette. Gilberto afirmou não precisar de pena e voltou a citar as alianças da amiga por conveniência. "Eu sei, é nítido", confirmou.

Após minutos de conversa sobre o mesmo assunto, Juliette afirmou que, apesar de ter cortado relações com o ex-aliado, não queria estar contra Gil na disputa.

"Eu continuo gostando de você, acho você f*da, mas não quero mais passar por isso. Não me venha com palminha, não me venha com gritinho, eu não vou achar bonito. Ver você desequilibrado, me dói", completou.

Legenda: "Acho que ninguém gosta de mim lá fora não", pensou Gilberto sozinho Foto: reprodução/Globoplay

No fim, em meio a uma escuta atenta de Gilberto, os dois se abraçaram, ainda sem retomar a aliança. "Ganhar assim, não vale a pena. Chegar lá fora, o que adiantou? R$ 1,5 milhão e eu me destruí lá dentro", disse a paraibana, cogitando o cenário.

Sozinho depois da saída de Juliette do local, o pernambucano chorou ao pensar sobre o desentendimento. Além disso, também refletiu sobre não ter o apoio do público do programa.

Discussão de Juliette e Lumena

Citada durante a conversa entre os dois integrantes do BBB 21, a briga entre Juliette e Lumena aconteceu há semanas. Logo no início da edição, as duas tiveram embates seguidos, levando Juliette a questionar se estaria sendo julgada pelos participantes por conta do sotaque.

Legenda: No jardim do BBB 21, Lumena apontou dedo para Juliette e questionou afirmação da paraibana Foto: reprodução/Twitter

Na ocasião, registrada após saída da cearense Kerline, a advogada reclamou das atitudes dos colegas. "Eu elogiei a roupa de Lumena e ela entendeu que eu tava com inveja ou querendo me apropriar, sei lá".

Em meio ao questionamento, a psicóloga chegou a afirmar que Juliette estava equivocada. "Essa informação que você trouxe é falsa", rebateu com dedo em riste.

Pouco antes da saída de Lumena da disputa, elas se desentenderam mais uma vez. "Vejo você brincando e dando abertura para algumas pessoas que falam coisas que já falei em outro contexto, por exemplo, a questão da roupa. Por você estar chateada comigo, você não me dá essa abertura e fico me perguntando o motivo", disse Juliette enquanto se maquiava.

Com espanto, a baiana não poupou esforços para refutar a hipótese. "Você já parou para pensar no seu jeito de falar? Volta e meia, as questões que você trazia eram da minha identidade. Eu não trabalho com achismo, Juliette. Trabalho com prática", explicou.