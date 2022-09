Juliette circula com moto de R$ 30 mil no Rio de Janeiro

Após mostrar, na última semana, o novo carro de luxo que adquiriu, Juliette publicou, quarta-feira (21), um vídeo em que circula de moto nas ruas do bairro Recreio, no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal “Extra”, o modelo da moto é Yamaha MT-03 2021, que custa cerca de R$ 30 mil. Ela possui farol de led e painel digital.

Na legenda do vídeo em que circula de moto, Juliette escreveu: “Liberdade”. Ivete Sangalo foi uma das famosas que comentou na publicação: “Me leva!”. “Motoqueira”, brincou Grazi Massafera.

A cantora e ex-BBB ainda ganhou um apelido dos fãs que comentaram no vídeo: motomami.

Carro de luxo

Juliette foi gravada na última semana por uma amiga dirigindo seu novo carro, um modelo da Land Rover, que pode chegar a R$ 1,6 milhão. Em recente podcast que participou, ela contou que o veículo foi o maior luxo que se deu após ganhar o BBB 21.

“Comprei um carro. Eu estava andando muito de motorista e isso me tira autonomia. Eu queria ir para um canto e era complicado. Sei lá, eu quero sair sozinha ou com meu irmão. Comprei um carro que é razoavelmente caro, mas tinha que ser um carro seguro e maior”.