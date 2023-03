José Loreto analisa desempenho de Rafa Kalimann na 'Dança dos Famosos': ‘desconcertante’

O ator José Loreto fez parte do júri artístico da "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck, no domingo (26), e acabou tendo que analisar o desempenho da ex-namorada, Rafa Kalimann, que se apresentou no grupo B.

O ator ficou sem jeito, mas a elogiou e deu nota 10 para a performance.

“É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje... E é muito bom a gente poder se amar não estando junto”, disse ele no palco.

José Loreto e Rafa Kalimann namoraram por seis meses e terminaram o relacionamento em janeiro. A influenciadora já era fã do ator na adolescência, e eles se reencontraram nas gravações do Domingão, em junho do ano passado, quando voltaram a interagir.

Atualmente, ela vive um affair com o empresário Antonio Bernardo Palhares. Quando Rafa foi flagrada com o empresário por um paparazzi, Loreto deixou de segui-la nas redes sociais.