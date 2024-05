José de Abreu acusa Maria Zilda de traições e alfineta Murilo Rosa; entenda polêmica

O ator José de Abreu usou as redes sociais, na noite de terça-feira (28), para rebater falas de Maria Zilda, com quem já teve um relacionamento no passado. Em uma live antiga com Murilo Rosa, que voltou a repercutir na internet, a atriz afirmou que o artista tem mau hálito.

Por meios de posts no X, antigo Twittter, Abreu se defendeu de acusações e teceu diversas críticas a Zilda. Na declaração, ele disse que “a historinha é absolutamente mentirosa" e que cansou "de ser acusado por uma fracassada", escreveu.

Entenda a polêmica

Em uma live em 2020, Maria Zilda contou alguns detalhes da época em que atuou com Abreu na novela “Bebê a Bordo”, em 1988. "O Zé estava em uma fase muito doida. Ele bebia, mas ele bebia demais. Ele estava tão compulsivo, que tinham cenas que a gente ficava amarrado, numa árvore, um de costas para o outro, e ele obrigava o contrarregra a dar cachaça na boca dele", disse.

Ao responder a pergunta de um fã, ela ainda revelou que o ator tinha "bafo". "Então, cara, quando era cena de beijo… A pergunta era, ‘você já beijou alguém com bafo’? Já! Era uma coisa insuportável, pois evidentemente ele bebia, era uma externa, suado, então já tinha o cheiro do suor, mais do cigarro, mais da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho" detalhou.

Abreu rebate falas de Maria Zilda

Em resposta, além de acusar Zilda de mentirosa, Abreu alega que ela traiu o ex-marido, Roberto Talma, falecido em 2015. "Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo ANOS depois de “Bebê A Bordo”, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro? Com o nariz prejudicado?", escreveu.

No fim, o artista alfinetou Zilda, alegando que já foi casado com cinco mulheres e nenhuma delas falou do suposto "mau hálito". "Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com 5 mulheres, fui comido por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você", disparou.

Veja tweets