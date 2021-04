Jojo Todynho termina namoro dois dias após oficializar romance: 'O golpe tá aí'

A cantora Jojo Todynho, 24, anunciou o término do namoro com o zagueiro Polidoro Júnior, do São Caetano, dois dias após oficializar o romance. Ela utilizou a redes sociais nesta segunda-feira (5) para avisar que é uma mulher "solteira e livre".

Jojo não confirmou o motivo do término, mas afirmou que quase caiu em um "golpe". "E quase que eu caí, mas Deus deu vitória. Como diz minha tia, o que os ventos não contam, a internet mostra. É isso", disse.

"Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho minha vida pessoal por diversos motivos que não cabem falar aqui. Mas vim comunicar a todos, até porque eu tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira, livre", conta.

Traição dupla

O motivo do término é apontado como a infidelidade do jogador, que mantinha outro relacionamento. Após o namoro de Jojo e Polidoro ser revelado no sábado (3), a modelo Cristina Mendonça contou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que se relacionava com o zagueiro do São Caetano.

"Só deixei de segui-la porque me fez muito mal ver aquilo. Na quarta, quinta e sexta-feira, ele estava junto comigo em São Paulo e estávamos fazendo planos de a gente ficar juntos quando eu voltasse para o Brasil. Estou em Cancún, no México, agora. Estou me sentindo muito triste, um lixo. Ele queria ficar comigo e a Jojo e enganar as duas", comenta.

Cristina relata que descobriu o fato por meio das redes sociais. Ela ainda diz acreditar que o jogador só procurou Jojo Todynho por interesse e dinheiro. Acho que ele só queria a fama dela mesmo", afirmou. "Infelizmente, o que ela pode dar para ele, eu não posso. Não ganhei um reality show, não tem R$ 1,5 milhão de reais e toda aquela fama."