Isabel Veloso, influencer com câncer terminal, diz que não consegue caminhar: 'Dor absurda'

A influenciadora Isabel Veloso fez desabafo nas redes sociais para contar que não está conseguindo caminhar em consequência das fortes dores sentidas por ela devido ao câncer em estágio terminal. O relato preocupou os seguidores nesta segunda-feira (17), enquanto muitos se compadeceram do sofrimento de Isabel.

Segundo Isabel, de 18 anos, foram necessárias algumas doses de morfina ainda pela manhã por conta das dores intensas. "Não consigo caminhar, não estou conseguindo. Ele [marido dela, Lucas] teve que me trazer arrastada. Eu sinto dor no meu pé até aqui em cima. É bem nos nervos que eu sinto dor", explicou a jovem.

A influenciadora revelou que tem uma viagem marcada, mas sequer estaria conseguindo se mexer normalmente, o que levou o marido a carregá-la em uma cadeira de rodas. Atualmente, ela explicou, os dois estão se mudando para uma nova casa e o processo de repouso seria necessário para visitar o imóvel.

"Vou esperar sentadinha até ele chegar, porque preciso caminhar. Vocês não têm noção do quanto que dói. É uma dor absurda. Fico desesperada porque quero fazer as coisas em casa, andar para lá e para cá, e não consigo. O que me resta é dar risada, porque se eu ficar chorando não paro mais de chorar", disse ela.

A história de Isabel Veloso já repercutiu inúmeras vezes nas redes sociais. Ela recebeu diagnóstico de Linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha apenas 15 anos, e agora se encontra em estado terminal. Em outros relatos, ela pontuou que o tumor cresce de forma rápida no corpo e a expectativa de vida pode ser de alguns meses, segundo os médicos.