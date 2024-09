Internautas resgatam fala de Khloé Kardashian sobre presença de Justin Bieber em festa de Diddy

A polêmica envolvendo o rapper Diddy, preso na última terça-feira (17) sob acusação de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição, ganhou novos desdobramentos nesta semana. Internautas resgataram uma cena de 2018 do reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, em que a socialite Khloé Kardashian revela que Justin Bieber estava em uma das festas suspeitas promovidas pelo cantor.

Segundo a imprensa estadunidense, vários dos crimes teriam ocorrido nesses eventos com famosos, e Bieber teria sido uma das vítimas de abuso do astro do hip-hop.

No programa da família Kardashian, Khloé expôs, em conversa com a irmã Kourtney, que estava acompanhada de amigos, incluindo Justin Bieber, na festa de Diddy: “Eu fui pegar o avião [de volta] às 5h30. Bem, foi uma festa… Acho que metade das pessoas lá estavam peladas. Você teria amado”. Kourtney, então, pediu detalhes de quem estava com ela na noitada, e Khloé revelou: "Alguns amigos. O Diddy. O Quincy. Justin Bieber".

Na época, Bieber tinha cerca de 20 anos, mas já era muito próximo do rapper desde que ainda era adolescente. Recentemente, ele participou das gravações de ‘Moments’, música do mais recente álbum de Diddy, ‘The Love Album: Off The Grid’, lançado no início de setembro, dias antes da prisão do cantor.

A defesa de Diddy alega que as festas organizadas por ele eram “um estilo de vida, jamais um crime”. Apesar da proximidade com Diddy e das supostas acusações de abuso contra ele, Justin não se manifestou sobre o assunto.

Veja também Zoeira Usher diz ter sido hackeado após tweets deletados sobre prisão de 'Diddy' Combs Zoeira 50 Cent, Kesha e outras celebridades comentam acusação contra Diddy; confira

Prisão de Diddy

O rapper e empresário Sean Diddy Combs permanecerá preso enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. A decisão foi juiz Andrew Carter, que negou um recurso apresentado pela defesa, na última quarta-feira (18).

A Corte Federal de Manhattan recusou um pedido de pagamento de fiança de US$ 50 milhões feita pela defesa do artista, para que ele pudesse responder às acusações em liberdade. Ele está detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn.

O rapper é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano.

O artista nega veementemente todas as acusações contra ele. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.