Internauta diz ter visto Selena Gomez e Zayn Malik em restaurante e rumores de romance aumentam

Os rumores sobre um possível affair entre a cantora Selena Gomez e o ex-integrante do One Direction, Zayn Malik, movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (24), após uma usuária do TikTok postar um vídeo revelando ter visto os dois em clima de intimidade, em um restaurante em Nova York, nos Estados Unidos.

Na publicação, que recebeu milhares de curtidas e comentários na plataforma, a fã alegou que trabalha no estabelecimento em questão e teria visto os dois “se agarrando”.

No vídeo, ela publicou o print da conversa com uma amiga, que também é funcionária do restaurante queridinho das celebridades. Nas mensagens, ela se diz surpresa com a situação. "Me fala como Selena Gomez e Zayn acabaram de entrar de mãos dadas, se agarrando, e eu os ajudei? Garota… E todo mundo se sentindo mal por ela”, escreveu ela.

Rumores

Os boatos sobre o suposto romance dos cantores surgiram recentemente, após alguns seguidores notarem que Selena passou a seguir Zayn no Instagram. O artista retribuiu o 'follow' da diva pop.

Fãs estão animados com a possibilidade de os dois estarem juntos e reagiram aos rumores nas redes sociais. “Se essa menina estiver falando sério, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo! Selena e Zayn, jura? Isso é muito melhor do que eu sonhei”, escreveu uma usuária no Twitter.

"Aparentemente Zayn e Selena estavam de mãos dadas, curtindo um ao outro em um restaurante de Nova York… Ok, eu venci demais. Já temos um nome de ship oficial?”, comemorou outra seguidora.