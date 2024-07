Deborah Secco se declara ao ex-marido em postagem nas redes: 'Merece o mundo'

A atriz Deborah Secco se declarou ao ex-marido, Hugo Moura, nesta quinta-feira (4), em uma postagem que ele anuncia seu trabalho como diretor com uma agência.

“Você merece o mundo, Xexe! Todo sucesso para você. Te amo”, escreveu ela nos comentários do anúncio.

A atriz e Hugo são pais de Maria Flor, de 8 anos. Eles anunciaram a separação em abril desse ano, e estavam juntos há 9 anos. Apesar do fim do relacionamento, a dupla continua a amizade e ele segue fazendo companhas publicitárias com a Deborah.

Baiano de Salvador, Hugo é diretor, publicitário e de fotografia, e ator. Mora há 10 anos no Rio de Janeiro, formado pela AIC - Academia Internacional de Cinema e tem mais de 800 filmes publicitários no currículo.