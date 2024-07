Virgínia embarca para Orlando, e fãs repercutem semelhança da apresentadora com a sogra

A influenciadora digital Virgínia Fonseca publicou uma foto nesta quinta-feira (4) em um jatinho, e contou aos seguidores que estava viajando com destino a Orlando, nos Estados Unidos. Além das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, a apresentadora estava na companhia da sogra, Poliana.

A família embarcou usando a mesma roupa, e os seguidores da esposa de Zé Felipe ficaram chocados com a semelhança entre Virgínia e Poliana. “Gente, achei que eram duas fotos da Virgínia, uma do lado da outra”, disse uma pessoa.

“Eu achei que era montagem da Virgínia com a Maria Flor de um lado, e Maria Alice do outro”, escreveu outra. “Pensei que era um espelho do lado! Idênticas, separadas por um Leonardo”, brincou outro seguidor.

Virgínia contou na legenda que o propósito da viagem é fazer o enxoval de seu terceiro filho, José Leonardo. “Bora para Orlando! Fazer enxoval do Zé Leonardo e aproveitar as férias das crianças. Que Deus nos abençoe”.

Zé Felipe e Leonardo não acompanharam o grupo na viagem.