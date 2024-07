Viih Tube e Eliezer desistem de viagem após susto em gravidez da influenciadora

O ex-BBB Eliezer participou do “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta quinta-feira (4), e contou que ele e Viih Tube desistiram de uma viagem após a influenciadora ter um descolamento de placenta.

Viih, que está grávida do segundo filho, Ravi, teve que ficar de repouso, mas já foi liberada pelo médico. No entanto, preferiu manter mais cuidados com a gestação.

“Viih está tendo que desacelerar, passou por quase um mês de repouso para colar a placenta. Até o final não queremos tomar mais nenhum susto, então mesmo liberada pelo médico, a gente vai devagarzinho. Tínhamos uma viagem marcada para comemorar o aniversário dela e já desistimos, não queremos pegar avião”, explicou Eliezer.

O influenciador digital também falou sobre os dois terem ficado impossibilitados de ter relação sexual devido ao descolamento de placenta. Apesar da liberação do médico, ele disse que Viih ainda está insegura com a situação.

“Está indo aos poucos, fomos liberados na segunda-feira, mas é um processo para Viih também, ela ainda tem insegurança de voltar, não queremos correr o risco, então vamos aos poucos. Está tranquilo”.

Viih e Eliezer já são pais de Lua, de 1 ano.