Influenciadora Aline Borel foi morta por engano, diz polícia do RJ; quatro suspeitos estão presos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu nesta sexta-feira (10) que Aline Borel foi assassinada por engano, confundida com uma "olheira ou informante" de uma suposta milícia. O órgão também identificou quatro suspeitos de participar no homicídio triplamente qualificado e assegurou que todos estão presos por tráfico de drogas. Informações são do g1.

O corpo da influenciadora de 28 anos de idade foi encontrado com marcas de tiro na Praia do Dentinho, em Araruama, no último dia 21 de abril.

Inquérito

De acordo com a investigação policial, os suspeitos desconfiavam que Aline seria informante de uma suposta milícia que estaria tentando se infiltrar no Bairro do Corte, em Araruama. Isso porque a influenciadora tem proximidade com pessoas que estariam associadas a esse suposto grupo. Contudo, os policiais concluíram que isso não era verdade.

Antes de chegar a essa conclusão, os agentes cogitaram que o crime poderia ter sido motivado por ódio.

Mandados de busca e apreensão

Policiais de Araruama cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos apontados pelas investigações. Os agentes chegaram a encontrar uma das motos utilizadas para levar a vítima até o local do crime, na Praia do Dentinho.

O crime

A investigação apontou que, na abordagem à vítima, os autores do crime estavam de motocicleta. Eles mostraram a foto de um dos homens da suposta milícia, ela afirmou que o conhecia e eles disseram que ele teria de pagar pelo resgate da influenciadora. Há imagens de câmera de segurança que registraram o momento em que Aline é levada na moto.

Legenda: Câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos trafegam de motocicleta com Aline Borel na garupa. Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

O revólver utilizado para matar Aline tinha calibre .38 e foi apreendido pela Polícia Militar após a descoberta do crime.

Os suspeitos envolvidos no crime já estão presos, cumprindo pena por envolvimento com tráfico de drogas. Além deste crime, eles também possuíam antecedentes por associação para o tráfico, homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Agora, também devem responder por homicídio triplamente qualificado.

Quem era Aline Borel?

Aline ganhou fama nas redes sociais após publicar vídeos cantando músicas autorais e de artistas famosos, como a dupla Sandy & Júnior. Além de memes, ela deixou um legado de várias interpretações de funk com letras gospel.

A influenciadora carioca é autora das músicas "É cansativa a vida do crente" e "Vacilei pô, tô ciente".

O primeiro viral dela foi em 2018, no Instagram. Ela também tinha um canal no YouTube com mais de 9 mil inscritos.

Desde 2019, pelo menos, ela estava afastada das redes sociais. A última postagem no Instagram foi feita por sua família, que escreveu que ela se afastaria para tratar depressão. Ela já lutava contra a doença há anos.