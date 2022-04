Polícia do RJ investiga se assassinato de Aline Borel foi crime motivado por ódio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha em duas linhas de investigação para elucidar o assassinato da cantora e blogueira Aline Borel: crime passional ou vingança.

A influenciadora de 28 anos foi encontrada morta na última quinta-feira (21), próximo à Praia do Dentinho, em Araruama, no Rio de Janeiro. Ela estava com marcas de dois tiros no rosto.

O 118ª Distrito Policial de Araruama é o responsável pelo caso. No momento, segundo o jornal O Globo, os investigadores apuram se o crime foi motivado por ódio, devido aos conteúdos publicados por Aline nas redes sociais, como memes, músicas autorais e hits de famosos como Sandy & Júnior.

Um dos maiores sucessos da influenciadora, que a tornou conhecida na internet, foi o funk gospel “É Cansativa a Vida do Crente”. O vídeo tem mais de 500,8 mil visualizações no YouTube. Outro vídeo dela que viralizou foi um em que ela canta “Eu Vacilei e Tô Ciente”.

Afastada das redes

Segundo a família, Aline estava afastada das redes há algum tempo por sofrer de depressão. A última postagem no Instagram da influenciadora data de abril de 2019 e trata exatamente disso.

“Como muitos sabem, a Aline sofre de depressão há alguns anos, faz tratamento psiquiátrico e depende de remédios para ficar bem. Quando ela voltou para as redes, ela já tinha passado por recaídas, mas estava bem de saúde. Porém, a depressão é cruel e ela teve uma recaída séria, que levou a um surto”, comunicaram seus parentes à época. O perfil de Aline no Instagram tem 43,3 mil seguidores.

Entenda o caso

Aline foi encontrada morta numa praia do Rio de Janeiro com duas perfurações provocadas por arma de fogo, segundo relatório da 118ª DP. Familiares da vítima foram ouvidos no mesmo dia e a polícia investiga o caso.

