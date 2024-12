Influenciador Toguro deixa UTI, mas segue internado após suspeita de infecção bacteriana: 'Sem data pra alta'

O influenciador Toguro deixou o leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nessa quarta-feira (25), mas segue internado e sem previsão de alta. Ele foi hospitalizado na manhã de Natal, após sentir fortes dores no testículo.

A atualização do quadro foi detalhada pelo criador de conteúdo nas redes sociais. Segundo a postagem, ele passou por novos exames e continua sendo tratado.

"Saímos da UTI, fomos para o apartamento. Seguimos internado ainda. Fiz alguns exames novamente e sigo tomando medicamento. Sem data pra alta", escreveu em stories no Instagram. "Preciso comer bem, beber muita água, quero ficar bem", completou.

Veja também Zoeira Bruna Biancardi e Neymar anunciam que estão à espera de segunda filha Zoeira Ator de ‘As Branquelas’ anuncia que está curado de câncer: ‘Amor e apoio’ Zoeira Com Blue Ivy e Post Malone, Beyoncé faz show histórico no intervalo da NFL e anuncia novidade para janeiro

O influenciador detalhou que a suspeita é que uma infecção bacteriana tenha causado a hospitalização. Em julho de 2023, Toguro foi internado com um quadro semelhante.

"Tive essa mesma 'bactéria' ano passado, então já sabia que a parada era internação e medicação. Dei entrada no hospital 5 horas da manhã no Natal e talvez ficarei internado mais uns dias", detalhou na quarta.

Em 2023, ele ficou cerca de dois dias internado devido à condição, até receber alta ao "forçar" a equipe médica a liberá-lo.

"'Forcei' a minha saída. Falei para o médico: 'Quero tratar em casa, senão vou surtar. Não adianta nada eu estar internado e surtar. Estou 80% curado, tenho 20% de dor ainda, mas não aguento mais ficar na cama. Não sou esse cara, não consigo ficar parado", explicou na época.

Quem é Toguro?

Formando em Educação Física, Tiago Toguro é um influenciador que se destacou nas redes sociais com vídeos sobre musculação e de humor. Atualmente, é empresário e administra empresas como a loja de semijoias Mansão Joias e o empreendimento de bebidas Mansão Maromba.

Ao todo, o criador de conteúdo possui mais de 9,3 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 4,9 milhões de inscritos no canal que mantém no YouTube.

Em agosto deste ano, ele foi alvo de críticas ao revelar ser pansexual — indivíduos que sentem atração por qualquer pessoa, independentemente da identidade de gênero. Defensor de causas relacionadas aos direitos LGBTQIAPN+, Toguro tem as cores da bandeira estampadas em seus carros e nas paredes de sua mansão.

Em setembro de 2023, nasceu o primeiro filho de Toguro, Gael, fruto do então relacionamento dele com a também influenciadora Nara Paraguaia. Na época, a jovem chegou a ser hospitalizada devido a complicações no parto, chegando a passar por uma histerectomia — procedimento cirúrgico no qual o útero é removido.

No mesmo ano, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — após se envolver um atropelamento de um motociclista, em março. O jovem Johny Vieira da Silva, de 30 anos, faleceu no acidente.

Na ocasião, segundo informações do portal Uol, Toguro disse que a vítima conduzia a motocicleta em alta velocidade e colidiu contra a traseira do veículo dele. O criador de conteúdo destacou que não fugiu do local e lamentou a morte de Johny. O caso está sob responsabilidade das autoridades do Rio de Janeiro.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.