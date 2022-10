Influencer Mila Costa se casa em Fortaleza neste sábado (8)

A influencer Mila Costa se casou em Fortaleza neste sábado (8) com o pernambucano João Gabriel Medeiros. A cearense, colunista do Diário do Nordeste, registrou o casamento para seus mais de 413 mil seguidores nas redes sociais.

O casório teve direito até a transmissão ao vivo direto da igreja. Mila e João Gabriel são pais de Manuela, de 1 ano.

Na saída, por meio dos stories, Mila brincou que "não lembra da metade do casamento, de tão nervosa". Ela gravou também um vídeo ao lado do agora marido, onde os dois, felizes, mostram as alianças.

Sucesso nas redes sociais

Mila Costa se destaca nas redes sociais por sua espontaneidade e irreverência, ao mostrar o dia a dia. A história de sucesso nas redes sociais começou na pandemia.

Advogada com pós-graduação em marketing, a cearense vivia a fase de concurseira e criou a série de vídeos "No caso concurseira”. Ela passou a dividir as angústias de quem batalha para se dar bem nessa vida.

A influencer explica que com os anos, o humor que lhe era habitual desde criança a permitiu lidar com a realidade com uma perspectiva mais leve. Foi esta escolha que mudou sua carreira profissional. “Rir das situações ao invés de ficar muito p* da vida”, relatou em entrevista ao Diário do Nordeste.