Influencer cearense Mila Costa dá à luz sua primeira filha, Manuela

A influencer cearense e colunista do Diário do Nordeste, Mila Costa, deu à luz sua primeira filha, Manuela, fruto do casamento com João Gabriel. Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (16), Mila agradeceu ao apoio dos seguidores.

Mila Costa Influencer cearense "A Manuela nasceu. Obrigada por todo apoio. Tava agoniada de não ter contado. Obrigada por tanto!"

Legenda: Primeira filha da influencer Mila Costa Foto: Reprodução/Instagram

Mila é cearense radicada em Recife e advogada com pós-graduação em marketing. Para os seus mais de 249 mil seguidores, a influencer faz vídeos engraçados contando sobre aspectos da vida, da família e do cotidiano.

Expectativa para a chegada de Manuela

No mais recente texto publicado no Diário do Nordeste, na última quarta-feira (14), Mila contou sobre a ansiedade e a sensação de mudança com a chegada da primeira filha.

"Minha filha está pra nascer, nesses dias aí que vêm. Primeira filha. Sensação de que a minha vida nunca mais será a mesma. Você já se sentiu assim? Sensação de decidir por algo que vai mudar completamente a sua vida e que não tem muita volta? Bom, como eu fiz isso com a minha, vou te estimular a fazer isso com a sua (hahaha), porque, apesar de todo medo, é bom", conta.

A influencer também escreveu sobre decisão, aceitação e frustração. Mila conta que esses momentos de medo vão e voltam na vida e que devem ser respeitados.

Mila Costa Influencer cearense e colunista do Diário do Nordeste O meu novo para sempre vem aí. Como já veio um dia: no dia em que eu mudei de país e voltei, no dia em que eu decidi a faculdade e terminei, no dia em que eu mudei de Estado e nunca mais voltei. E agora mais um, esse um grande pra sempre e pra valer.

Quem é Mila Costa?

Mila Costa se destaca nas redes sociais por sua espontaneidade e irreverência, ao mostrar o dia a dia. A influencer conseguiu dar a volta por cima após perder o emprego no começo da pandemia e se vê realizada com seu trabalho.

Mila começou a fazer vídeos engraçados quando estudava para concurso, juntamente com os colegas concurseiros. E logo deram a ideia para ela fazer uma conta e publicar os vídeos, dando início ao “No Caso Concurseira”.

O Instagram passou a ser seguido por diversos concurseiros de todo o Brasil que se identificavam com os vídeos e situações mostradas por Mila, principalmente após um vídeo ter viralizado.