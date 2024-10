Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (22/10)

Estamos iniciando a jornada escorpiana. O Sol ilumina as crises, as sombras, as perdas e tudo aquilo que dói. Hoje pode ser um dia alquímico, com um triângulo de água formado no céu: a Lua em Câncer, Saturno em Peixes e o Sol, que acaba de chegar em Escorpião, se conectam. Esse é o momento de elevação. Faça das tuas dores consciência para a cura. Utilize os desconfortos como trampolim para evoluir. Deixe sua alma falar e dê um passo à frente. Solte os rancores, mágoas e ressentimentos, e não tente impedir o fluxo natural da vida. O campo está aberto. Você só renasce ao atravessar seus medos.

Áries

O Sol ilumina seus medos mais profundos e te convida a encarar as transformações que você tem evitado. A Lua em Câncer chama você a cuidar do lar e da família, mas não de forma superficial — é hora de olhar para as raízes emocionais que moldam suas relações.

Touro

O Sol foca nos seus relacionamentos mais íntimos, trazendo à tona o que precisa ser ajustado em suas parcerias. A Lua em Câncer convoca conversas profundas e vulneráveis com as pessoas próximas, deixando claro o que você precisa para se sentir seguro.

Gêmeos

Sua rotina e saúde serão iluminadas pelo Sol em Escorpião. Ele pede uma transformação nos seus hábitos, destacando onde você pode estar negligenciando seu bem-estar. A Lua em Câncer traz à tona a necessidade de cuidar também das suas finanças de forma emocionalmente segura.

Câncer

O Sol ilumina sua criatividade e romances, trazendo à superfície os desafios emocionais nessas áreas. A Lua em seu signo te convida a se nutrir e a dar espaço para suas emoções aflorarem. É um momento de se reconectar com quem você realmente é.

Leão

O Sol mergulha nas questões familiares e na casa, trazendo à luz feridas do passado que precisam de cura. A Lua em Câncer te chama a olhar para dentro e lidar com suas inseguranças mais profundas. É um bom momento para organizar seu espaço interno e externo.

Virgem

O Sol ilumina a comunicação e suas relações com irmãos e pessoas próximas. Ele pede que você transforme a forma como expressa suas emoções. A Lua em Câncer convida a refletir sobre seus círculos sociais e como você pode nutrir essas conexões com mais sensibilidade.

Libra

O Sol ilumina suas finanças e valores pessoais. Ele te pede uma transformação na forma como você lida com o dinheiro e com seu senso de valor próprio. A Lua em Câncer traz à tona a necessidade de alinhar sua carreira com seus valores emocionais, buscando equilíbrio entre sucesso e bem-estar.

Escorpião

Com o Sol no seu signo, você está em foco. Este é o momento de se transformar e renascer. A Lua em Câncer convoca você a explorar novos horizontes emocionais, seja por meio de estudos, viagens ou conexões mais profundas com o mundo ao seu redor.

Sagitário

O Sol ilumina seus medos inconscientes, trazendo à tona o que está escondido e precisa ser enfrentado. A Lua em Câncer te chama a olhar para as suas emoções mais profundas e como elas influenciam suas finanças e questões de poder. É hora de liberar o controle e confiar no processo.

Capricórnio

O Sol foca nas suas amizades e nos seus objetivos de vida. Ele ilumina o que precisa ser transformado nas suas conexões e como você se relaciona com seus grupos. A Lua em Câncer convoca a trazer mais carinho e intimidade para suas parcerias, tanto pessoais quanto profissionais.

Aquário

O Sol ilumina sua carreira e o caminho que você está trilhando. Ele pede uma transformação na forma como você lida com seu status e responsabilidades. A Lua em Câncer traz à tona o equilíbrio necessário entre sua vida profissional e seu bem-estar emocional.

Peixes

O Sol ilumina sua busca por sabedoria e crescimento espiritual, trazendo um chamado para se transformar em suas crenças e perspectivas de vida. A Lua em Câncer convoca você a expressar sua criatividade e nutrir seu coração através de atividades que tragam alegria e conexão espiritual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.