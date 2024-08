Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (20/8)

Você está se desprendendo. E desprender-se da forma é como morrer, ou seja, transformar-se. Você só precisa aceitar as situações que a existência está lhe enviando, elas são necessárias para o seu crescimento interior. Com a Lua em Peixes, há uma forte energia de dissolução e liberação. Este é um momento ideal para se desapegar de padrões emocionais antigos, ilusões ou qualquer coisa que não esteja mais servindo ao seu crescimento. Peixes é um signo ligado à intuição, empatia e ao reino dos sonhos, então é possível que algo que você esteja carregando no seu inconsciente precise ser solto. Meditação, rituais de purificação ou até mesmo momentos de introspecção podem ajudar a identificar e liberar essas energias. No final do dia, a Lua encontra Saturno e sensação de que falta algo pode incomodar. Permita-se sentir e explorar essa falta, pois pode ser o impulso necessário para uma transformação interna significativa.

Áries

Você está acostumado a seguir em frente com força e determinação, e esse vazio interno que você não consegue explicar pode parecer desconcertante, até mesmo desafiando a maneira como você normalmente lida com as coisas. Esse vazio pode ser um sinal de que, por mais que você esteja sempre em movimento, há algo dentro de você que precisa de atenção e cuidado.

Touro

Para você, que tanto valoriza a estabilidade, a segurança e as conexões autênticas, sentir a falta de pertencimento e um vazio em relação à esperança para o futuro pode ser profundamente desestabilizador. É natural que, em momentos assim, você se questione sobre o seu lugar no mundo e como se conectar de maneira significativa com aqueles ao seu redor.

Gêmeos

Sentir-se perdido e vazio em relação à carreira pode ser um desafio. Essa incerteza pode parecer especialmente difícil, pois você valoriza a variedade e a possibilidade de novas experiências. É hora de reconsiderar o caminho que está trilhando. Pode ser um momento para se reconectar com os interesses e talentos que você talvez tenha deixado de lado.

Câncer

É hora de buscar novas formas de nutrir sua mente e de expandir seus horizontes. No entanto, a falta de otimismo pode tornar difícil enxergar essas possibilidades. Permita-se explorar novos interesses, ler sobre temas que despertam sua curiosidade, ou até mesmo conversar com pessoas que possam oferecer novas perspectivas.

Leão

Neste momento, talvez você esteja sentindo que as mudanças e transformações estão à sua porta, pedindo para serem acolhidas. É hora de se reinventar. Confie no processo, pois sua coragem e seu coração são grandes o suficiente para abraçar essas mudanças.

Virgem

Algo nas suas conexões precisa de atenção. Talvez você esteja percebendo que certas expectativas ou dinâmicas em seus relacionamentos não estão mais alinhadas com o que você realmente precisa. Onde você está dando mais do que está recebendo, ou talvez onde você esteja segurando padrões antigos que já não servem ao seu crescimento.

Libra

Sentir-se desconectado da vida prática e isolado pode ser uma experiência desconcertante. Essa sensação pode ser um reflexo de que você está precisando realinhar-se, tanto internamente quanto externamente. Às vezes, quando nos sentimos isolados, é um sinal de que precisamos nos reconectar com o presente, com as tarefas simples e com as pessoas que nos rodeiam.

Escorpião

Entendo que, para alguém tão intenso e profundo como você, a falta de paixão e prazer na vida pode ser especialmente difícil, impactando diretamente sua autoestima e a maneira como você se vê no mundo. É hora de reconectar-se com o que te faz sentir vivo.

Sagitário

Esse vazio emocional é um convite para se reconectar com o seu mundo interno, com os sentimentos que você talvez tenha evitado ou negligenciado. Permita-se sentir e explorar essas emoções, sem pressa de compreendê-las ou transformá-las.

Capricórnio

Algo nas suas relações precisa ser revisitado. Talvez você tenha se dedicado tanto a alcançar suas metas e responsabilidades que as interações pessoais ficaram em segundo plano, ou talvez as conexões que antes te sustentavam já não estão ressoando com a pessoa que você se tornou. o que você realmente deseja em seus relacionamentos?

Aquário

É hora de reavaliar o que você tem feito para si mesmo, em vez de apenas focar no que faz para os outros. Lembre-se de que seu valor está na sua singularidade e na sua capacidade de ver o que os outros não veem. Reafirme seu valor e celebre suas qualidades, aquariano(a).

Peixes

É compreensível que, com a Lua em seu signo, você esteja sentindo um vazio ou uma sensação de restrição que parece não ter uma origem clara. Esse vazio pode ser um espaço que está pedindo para ser preenchido com algo novo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.