Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (10/12)

A Lua Crescente segue corajosa no signo de Áries, carregando a energia de Marte e convocando nossa coragem para agir e transformar. Marte retrógrado em Leão é acionado e nos leva a refletir sobre nossa autoconfiança, brilho pessoal e a força de vontade, enquanto Vênus bate um papo harmonioso com os Nodos Lunares e harmoniza os caminhos e favorece conexões significativas.



Hoje, apesar de estarmos em uma semana marcada por crises e desafios, há espaço para compreensão e otimismo. Divergências de opiniões podem surgir, mas a energia do céu nos convida a lidar com essas diferenças com maturidade e abertura. É um dia de oportunidades para quem decide seguir em frente com confiança e determinação.

Áries

A Lua em seu signo coloca você no centro das atenções. Use essa energia para iniciar projetos e enfrentar desafios com confiança. Não deixe que a impulsividade atrapalhe seus relacionamentos, busque equilíbrio.

Touro

Hoje é um ótimo dia para planejar com calma e clareza. As conexões estão favorecidas, então aproveite para fortalecer vínculos importantes. Pequenas atitudes podem abrir grandes portas.

Gêmeos

Suas ideias ganham força, mas é preciso cuidado ao expressá-las para evitar mal-entendidos. Escute outras opiniões e use sua habilidade comunicativa para encontrar soluções criativas.

Câncer

Marte energiza seus projetos, e a harmonia de Vênus favorece o diálogo. Resolva pendências de maneira prática e confie em sua intuição para mediar conflitos emocionais.

Leão

As energias de hoje favorecem o entendimento emocional. Permita-se ouvir seus sentimentos e use essa sensibilidade para fortalecer conexões importantes em sua vida.

Virgem

Aproveite a clareza que o céu oferece hoje para organizar suas prioridades. Conversas podem trazer insights valiosos, então esteja aberto a ouvir diferentes perspectivas.

Libra

Vênus, seu regente, favorece as parcerias e ajuda a encontrar harmonia em momentos de tensão. Seja paciente ao lidar com divergências e mantenha o foco em soluções equilibradas.

Escorpião

A energia da Lua em Áries o impulsiona a enfrentar desafios de frente. Resolva pendências com coragem, mas também com estratégia. Hoje é dia de transformar e evoluir, especialmente quando se trata de assuntos de trabalho e rotina.

Sagitário

O céu reforça seu otimismo natural, mas cuidado com exageros. Mantenha seus objetivos claros e use sua energia para concretizar algo significativo. Acredite no seu potencial.

Capricórnio

Marte ativa seu lado emocional e pode trazer clareza sobre questões pessoais. Use esse momento para refletir e alinhar suas ações com seus objetivos mais profundos.

Aquário

Divergências de opinião podem surgir, mas seu jeito inovador pode ajudar a criar soluções criativas. Seja flexível e não tenha medo de explorar novos caminhos.

Peixes

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.