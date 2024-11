Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (1/11)

Novembro chegou derrubando muros. A Lua Nova em Escorpião, que se inicia hoje, marca o começo de um ciclo lunar que se estende até 30 de novembro. Este período é propício para transformação pessoal, incentivando-nos a enfrentar medos e a eliminar padrões que já não nos servem. Escorpião, signo associado à profundidade emocional e ao renascimento, nos convida a mergulhar em nosso interior para promover a cura e o crescimento.



Durante esta lunação, é fundamental confiar em nosso poder pessoal e estar aberto às mudanças necessárias para alcançar nossos objetivos. A energia escorpiana favorece a realização de desejos profundos, desde que sejam sinceros e intensamente almejados. Uma flor pode brotar da lama, mesmo em situações desafiadoras, é possível emergir renovado e fortalecido.



A Lua nova faz aspecto com Saturno, um planeta que concretiza. Aproveite este mês para refletir sobre o que realmente deseja. Chegou a hora de se render. A frase de Raul Seixas, "Queira. Basta ser sincero e desejar profundo", resume a essência deste período: a autenticidade e a profundidade de nossos desejos são cruciais para manifestar mudanças significativas em nossas vidas.

Áries

Este mês, olhe para suas trocas mais profundas, seja com parceiros, amigos ou colegas de trabalho. Que medos te impedem de confiar completamente? É hora de abrir espaço para uma colaboração genuína. Permita-se precisar dos outros sem perder sua força.

Touro

A lunação destaca seus relacionamentos. Há algo que você tem receio de revelar ou uma necessidade de controle? O convite aqui é para que você se entregue e explore novas maneiras de se conectar, equilibrando intimidade e independência.

Gêmeos

Esse ciclo te pede uma revisão na rotina e nos cuidados consigo mesmo. O que anda te pesando e precisa de transformação? Aproveite para implementar hábitos mais saudáveis e se desfazer do que drena sua energia diariamente.

Câncer

Em novembro, seu desafio é abrir o coração de forma autêntica, seja no amor, na criatividade ou com seus filhos. É hora de explorar o que te apaixona e deixar que esses sentimentos fluam. A liberdade vem de expressar quem você realmente é.

Leão

Esse ciclo se volta para o lar e a família. O que precisa ser curado nas relações familiares ou na sua própria história? Esse é um momento de liberar o que pesa no seu passado e fortalecer a base emocional que te sustenta.

Virgem

Este é o mês para expressar verdades e compartilhar o que realmente pensa. O que você tem guardado e que precisa ser dito? A comunicação agora ganha uma intensidade especial, e novas ideias podem transformar sua vida.

Libra

A Lua Nova ilumina suas finanças e valores pessoais. Que crenças limitam sua relação com o dinheiro ou o seu próprio valor? Deixe para trás essas amarras e se concentre no que realmente valoriza em si e no que constrói.

Escorpião

É sua vez de renascer, Escorpiano(a). Com a lunação no seu signo, você está num ponto de renovação total. Que medos e inseguranças ainda te prendem? Liberte-se, olhe para eles com coragem e deixe que sua autenticidade floresça. É hora de se reinventar.

Sagitário

Um ciclo de introspecção e cura emocional se abre para você. O que precisa ser deixado no passado? Explore suas sombras e libere padrões que não servem mais. Ao fazer isso, você cria um espaço valioso para novas possibilidades e renovação.

Capricórnio

A lunação toca suas amizades e projetos coletivos. Como estão as trocas e os limites nas suas relações com grupos? Avalie onde pode trazer mais autenticidade e transformação, mantendo conexões que realmente agregam ao seu caminho.

Aquário

A energia de Escorpião ilumina sua carreira. O que você deseja manifestar no seu caminho profissional? Aproveite este momento para alinhar seus objetivos com o que realmente te move e fortaleça sua presença. É hora de se destacar!

Peixes

O ciclo em Escorpião te leva a questionar suas crenças. Que verdades já não fazem mais sentido? Permita-se desapegar de antigos conceitos e abrir o coração para novas possibilidades. Esse é o momento de expandir seu horizonte e renovar sua fé.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.