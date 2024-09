Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (16/9)

Começamos a semana com uma energia de eclipse no ar. E na madrugada, provocação entre a Lua e Urano, pode trazer tensões inesperadas. Talvez você se veja preso(a) em ideias fixas, debatendo questões que parecem sem saída. A teimosia pode fazer o ambiente ficar desconfortável, mas, logo cedo, a Lua chega em Peixes, pedindo um toque de sensibilidade. Em vez de tentar resolver tudo pela razão, tente sentir o que esses incômodos estão querendo te mostrar. À medida que o dia avança, a interação da Lua com Marte pode acentuar as emoções. Respire fundo e permita-se olhar para as situações com mais leveza.



No fim do dia, Vênus se opõe a Quíron, trazendo à tona dores antigas e feridas que você talvez esteja evitando encarar. Hoje é um dia propício para perceber essas decepções, reconhecer onde está doendo e dar o primeiro passo para a cura. Não adianta carregar essas feridas por mais tempo. Cuidar delas agora é o único caminho para seguir mais leve.

Áries

Hoje pode ser um dia de desafios internos, ariano(a). O conflito entre a Lua e Urano pode mexer com a sua necessidade de liberdade e, ao longo do dia, você pode se sentir pressionado(a) por ideias fixas. No fim do dia, a oposição entre Vênus e Quíron vai te empurrar a confrontar feridas que há tempos você tenta evitar. É hora de agir, mas também de se permitir sentir.

Touro

O dia começa com uma energia de teimosia no ar, e você pode se sentir incomodado(a) com debates e discussões que parecem não ter fim. A chegada da Lua em Peixes pede que você se conecte com o que sente, e não só com a razão. Deixe o coração falar e use essa sensibilidade para tratar as questões emocionais que vêm à tona.

Gêmeos

Hoje você pode sentir que as conversas não fluem como gostaria, geminiano(a). As tensões iniciais entre a Lua e Urano podem criar uma atmosfera de confronto. À medida que o dia avança, conecte-se com seu lado mais empático, especialmente no final do dia, quando questões emocionais podem ser um pouco mais delicadas. É um bom momento para cuidar de antigas mágoas.

Câncer

O início da semana pede flexibilidade. As tensões podem te afetar diretamente, e discussões podem abalar sua estabilidade emocional. No entanto, a Lua em Peixes traz uma oportunidade de reconectar-se com suas emoções e trabalhar o que tem sido ignorado. Não tenha medo de olhar para suas feridas com mais atenção.

Leão

As provocações do dia podem deixar você se sentindo frustrado(a). A interação entre a Lua e Urano mexe com seus desejos de controle, mas a energia de Peixes ao longo do dia te convida a soltar um pouco as rédeas e escutar mais o que seu coração diz. A noite traz a chance de encarar de frente antigas decepções e encontrar caminhos para curá-las.

Virgem

Hoje você pode se deparar com teimosias e debates acalorados que testam sua paciência. À medida que o dia avança, a Lua em Peixes traz mais sensibilidade e suavidade, pedindo que você equilibre a razão com as emoções. Ao final do dia, antigos incômodos podem emergir. É hora de resolver aquilo que tem te ferido, para que possa seguir em paz.

Libra

A semana começa com tensões, e você pode sentir que as conversas não fluem com naturalidade. A chegada da Lua em Peixes pede que você se aproxime do lado mais intuitivo e emocional das situações. À noite, Vênus, seu regente, se opõe a Quíron, pedindo uma profunda reflexão sobre suas feridas emocionais. É hora de cuidar de si.

Escorpião

Os desafios da semana começam com provocações e discussões que podem testar sua paciência. A Lua em Peixes te convida a mergulhar nas suas emoções e encarar o que está mal resolvido. O dia termina com uma oportunidade de enfrentar suas dores mais profundas, especialmente em relação a questões que você tem evitado por medo de confrontar.

Sagitário

Hoje pode ser um dia tenso para você, Sagitariano(a). A energia de Urano e a Lua podem trazer debates e discussões difíceis, mas o movimento da Lua em Peixes te ajuda a acessar suas emoções de uma forma mais profunda. Aproveite o fim do dia para tratar aquelas questões que você vem carregando há tempos e resolver pendências emocionais.

Capricórnio

O dia começa com uma energia de confronto, e você pode se sentir pressionado(a) a manter o controle. No entanto, a Lua em Peixes pede que você deixe de lado a rigidez e ouça mais seu coração. No fim do dia, as tensões emocionais podem aumentar, e esse é o momento certo para olhar para as feridas que você precisa curar.

Aquário

O início da semana pode trazer confrontos e ideias fixas que te incomodam. Mas ao longo do dia, a energia da Lua em Peixes te convida a olhar para essas questões de forma mais emocional. Ao final do dia, as tensões podem aumentar, especialmente em questões que você tem evitado. Não tenha medo de confrontar suas dores.

Peixes

A semana começa com algumas provocações e debates que podem te incomodar. A chegada da Lua no seu signo traz mais sensibilidade, permitindo que você lide com essas questões de forma mais suave. No final do dia, a oposição entre Vênus e Quíron vai exigir que você olhe para feridas antigas e se permita curar decepções que ainda te afetam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.