Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (26/8)

E hoje a Lua se despede do signo de Sagitário, ela sai do curso, cai no vácuo e fica sem rumo. E depois de um descanso merecido, ela chega no signo de Capricórnio, exilada, indiferente.

O instinto perde a força e a sensibilidade é disciplinada ou até mesmo ausente.

Nos últimos dias, suas emoções foram mais longe e a razão teve que ceder. Mas quando Capricórnio chega exige moderação, pois sob certas condições, você não chega no topo, não atinge o alvo.

Não importa se hoje é sábado, os ânimos estão mais sérios. O dever chama, a responsabilidade prevalece e a produtividade toma de conta. Você tem muitas ideias, mas hoje é um dia perfeito para calcular todos os passos a serem dados.

Será que você está pronto para colocar em prática ou aplicar suas últimas criações? Aproveite o dia para fazer, construir. O sábado pode não ser tão divertido como você gostaria, mas o trabalho te chama, você tem um dever a cumprir.

A Lua em Capricórnio e o Sol em Virgem, no mais harmonioso dos aspectos, abençoam o seu comprometimento. Sabe aquela sensação de dever cumprido? É essa sensação que vai te trazer confiança. Parecia difícil, mas foi possível porque você foi responsável, se dedicou. Saturno quer disciplina e comprometimento, pois só assim você chega no alto da montanha.

Áries

Hoje você pode enxergar as novas possibilidades do futuro. Abra espaço, caminhos. Aproveite que hoje você está mais intuitivo e busque um sentido maior para sua vida. O melhor a fazer é nutrir seu desejo por conhecimento ou autoconhecimento. Você vai tirar de letra se focar se produzir com qualidade.

Touro

Acolha o que for desconfortável e pare de alimentar os sentimentos nocivos. Mergulhe profundo no seu medo de perder, nas suas inseguranças, pois só assim você compreende o porquê de determinados comportamentos. É na compreensão que os ciclos finalizam, os ciclos começam. A transformação é interna. Abandone os velhos valores.

Gêmeos

Hoje você será mais afetado pelo que passa nos seus relacionamentos e na rotina do dia a dê certo Estamos num momento de revisão e pode ser que você esteja bem reflexivo sobre seus contratos, parceiros, seu par.

Câncer

Cuide da sua saúde, casa, rotina, alimentação. Chegou a hora de encontrar um equilíbrio e harmonia. Alguns limites precisam colocados nos seus relacionamentos.

Leão

Que tal aproveitar o sábado e colocar em prática uma das ideias que estão por aí? Não espere pelos outros ou pelo momento certo, faça acontecer. Você é criativo, cheio de ideias e hoje precisa colocar uma dessas ideias em andamento, vê como funciona na vida prática. Pode ser que essas ideias lhe tragam muitas oportunidades.

Virgem

Você está revisando sua vida de forma muito profunda. Parece desafiador, mas não tenha medo. Você está se preparando para iniciar um novo ciclo, com muito mais coragem e confiança, mas cuidado com a sua autocrítica, ela pode acabar lhe freando. Os limites devem ser colocados nos seus parceiros e contratos.

Libra

Alimente o seu desejo de ir e vir. Hoje pode ser um dia de respirar ares diferentes, jogar conversa fora. Mas muitas vezes você não fala o que realmente tá sentindo, mas não tem como fugir, não tenha medo de desagradar.

Escorpião

No dia 27, a oposição entre Sol e Saturno mostra que um de seus projetos será colocado à prova, especialmente os mais criativos ou ligados ao lazer. Imagine tentar organizar um evento ou lançar um produto e se deparar com restrições ou regulamentos inesperados. Será um dia para ser paciente e buscar soluções práticas.

Sagitário

O dia traz tensão entre o Sol e Saturno. Talvez você se depare com críticas inesperadas em seu trabalho ou encontre barreiras para avançar em seus objetivos profissionais.

Capricórnio

Pode ser que hoje seja um daqueles dias emocionalmente intensos. Domine sua sensibilidade e não se deixe sufocar por ela.

Aquário

Hoje, o conflito entre Sol e Saturno reforça a cobrança e a falta de apoio. A carreira e a vida doméstica Tenha calma e paciência porque suas falhas não serão perdoadas.

Peixes

O que você deseja se tornar no futuro? Se você vem insistindo em uma carreira e você sente que não tá fluindo como deveria, reveja, repense. Saia do controle e se entregue ao fluxo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.