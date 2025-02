Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (1/2)

Fevereiro chega trazendo um sopro de renovação e, para começar este novo mês, o sábado desponta com uma combinação astrológica profunda e transformadora. A Lua encontra Saturno em Peixes, ambos em conjunção, enquanto a Lua forma um trígono com Vênus, que por sua vez abraça Netuno no mesmo signo de Peixes. Para completar, a Lua ainda “conversa” com os nodos lunares, ativando nosso eixo de destino e propósito de vida.



Esse encontro planetário é um convite para olhar além do físico, do material e do racional. É um dia para despertar a sensibilidade e perceber que muito do que buscamos como respostas está nos reinos sutis, espirituais e emocionais. As influências em Peixes trazem a energia da empatia, do sonho e do que não tem forma definida, pedindo acolhimento e entrega ao que não pode ser controlado.



A presença de Saturno neste cenário fala de responsabilidade, mas também lembra que é preciso construir bases sólidas, mesmo em meio aos assuntos mais intangíveis. Não se trata de fugir da realidade, mas de reconhecer que a realidade visível é apenas uma parte de quem somos. Vênus e Netuno em conjunção convidam ao amor incondicional, à compaixão e à inspiração artística ou espiritual. A Lua em aspecto harmonioso com esses planetas potencializa a criatividade, a sensibilidade e o desejo de transcender limites.



A conversa da Lua com os nodos lunares faz você refletir sobre o seu caminho de vida. Pode surgir a pergunta: “Qual é o meu propósito e como posso honrá-lo hoje?” Se permitir sentir, sem exigir respostas racionais imediatas, já é meio caminho andado para as percepções que tanto procura.



Dicas para o dia:

Momentos de interiorização: Meditar, escrever ou simplesmente contemplar a natureza.

Conexão com a arte e a espiritualidade: Tudo que envolva música, dança, cinema, poesia ou rituais de bem-estar pode ampliar sua sensibilidade e alimentar o coração.

Praticar a compaixão: Com tanta energia em Peixes, é um ótimo momento para exercitar empatia, perdoar mágoas antigas e expressar afeto.

Pergunte-se quem você é além da matéria, pois vai muito além do que podemos ver ou tocar.

Este sábado tem tudo para ser um portal de expansão de consciência. Acolha as inspirações que chegam, permita-se fluir e lembre-se de que as respostas muitas vezes aparecem quando abandonamos a necessidade de ter todas as certezas.

Áries

O dia pede recolhimento e reflexão profunda. É um bom momento para se libertar de velhas amarras, entregar-se à meditação ou a práticas de autocuidado mais sutis. Procure enxergar o que está por trás de cada sensação e confie nas mensagens intuitivas que podem trazer grandes respostas para questões pessoais.

Touro

A conjunção Lua-Saturno acontece nos seus grupos, amizades e projetos futuros. Este sábado favorece perceber quem realmente te acompanha na jornada e alinhar seus objetivos com as pessoas certas. Se permita sonhar com novos planos, mas lembre-se de que estruturar parcerias sólidas é essencial para que tudo flua de forma mais estável.

Gêmeos

A Lua e Saturno unem forças, apontando atenção à carreira, à imagem pública e às metas profissionais. A dica é equilibrar responsabilidade com a sensibilidade pisciana: ao invés de tentar “forçar” resultados, confie no fluxo e deixe sua intuição guiar as decisões no trabalho. Pode surgir aquela inspiração para um novo projeto ou a percepção de um caminho profissional mais alinhado com a sua essência.

Câncer

O dia traz um clima de expansão mental e espiritual. Busque estudar, filosofar, meditar e explorar suas crenças, pois insights preciosos podem surgir. O chamado de Peixes pede que você amplie sua visão de mundo e confie em uma sabedoria maior que se revela quando você se abre para novas perspectivas.

Leão

A conjunção Lua-Saturno ativa mudanças profundas no seu modo de se relacionar com medos, desejos e recursos compartilhados. É hora de olhar para dentro e perceber que nem tudo pode ser controlado de forma racional. Confie na sua sensibilidade para decidir a quem (e ao quê) você se entrega, e permita que o processo de renovação aconteça.

Virgem

Com tantas energias piscianas, há um convite para estabelecer laços mais empáticos, ao mesmo tempo em que Saturno pede seriedade e comprometimento. Equilibre a abertura emocional com conversas objetivas, e não tenha medo de expor o que sente para construir relacionamentos verdadeiramente profundos.

Libra

É um ótimo dia para revisitar hábitos e se perguntar o que realmente nutre seu corpo e sua alma. Se permita desacelerar, olhar além do “dever” e perceber que trazer mais arte, espiritualidade ou autocuidado para o cotidiano pode tornar a vida bem mais leve.

Escorpião

Sua autoconfiança, é ativada pela conjunção Lua-Saturno. Essa energia pode despertar inspirações criativas ou mesmo um desejo de dar forma mais séria a algum projeto artístico ou a um novo amor. Lembre-se de que sentir e expressar genuinamente o que vem do coração pode abrir portas mágicas.

Sagitário

A Lua e Saturno pedem uma atenção especial ao lar, à família e às bases emocionais. Aproveite para harmonizar o ambiente, curar possíveis feridas familiares e acolher o que surge internamente. É um momento para reconhecer que, por trás da necessidade de liberdade típica de Sagitário, existe um coração que também pede acolhimento e segurança.

Capricórnio

O dia convida você a expressar o que sente de forma mais intuitiva e compassiva, abrindo espaço para conversas profundas com irmãos, amigos ou vizinhos. Sua praticidade é bem-vinda, mas agora o desafio é deixar que a sensibilidade e a imaginação também guiem o diálogo.

Aquário

A conjunção Lua-Saturno em Peixes chama atenção para valores, recursos e autoestima. Reflita sobre o que realmente importa para você no campo material e emocional. Pode ser a hora de rever prioridades financeiras ou a forma como você valoriza seus talentos. Confie na sua sensibilidade para perceber novos caminhos de prosperidade.

Peixes

Você é o grande protagonista desse encontro entre Lua e Saturno em seu próprio signo. Com Vênus e Netuno também por aí, a sensibilidade está superpotencializada. Use essa força intuitiva para se conhecer melhor, se conectar à sua verdadeira essência e traçar metas que façam sentido no seu coração. É um dia para perguntar a si mesmo: quem sou eu além dos rótulos que me definem?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.