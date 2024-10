Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (10/10)

Quinta-feira chega com a Lua Crescente em Capricórnio, pedindo responsabilidade e seriedade em suas ações. Agora, os sinais estão mais claros, e o que foi iniciado na Lua Nova do dia 2/10 começa a ganhar forma. A interação da Lua com Saturno, Marte e Vênus trará tanto facilidades quanto desafios. Saturno nos lembra que sabedoria e equilíbrio são essenciais ao lidar com situações desafiadoras. Mantenha a calma e evite se empolgar demais. É um momento para agir com estratégia e consciência, plantando as sementes certas para o futuro.

Áries

Agora é o momento de ver os frutos das iniciativas que você começou na Lua Nova, especialmente em relação à sua vida profissional e metas de sucesso. Saturno pede que você seja responsável e estratégico nas suas ações, tomando decisões maduras e cuidadosas para garantir a estabilidade. Marte traz energia para impulsionar seus projetos, mas é importante evitar a pressa ou atitudes impulsivas.

Touro

Saturno pede que você aborde esses temas com responsabilidade e maturidade, especialmente se estiver envolvido em estudos ou projetos de longo prazo. A interação com Marte traz energia para avançar, mas é importante evitar a impulsividade ao tomar decisões sobre novos caminhos ou aventuras. Este é um momento ideal para consolidar seus aprendizados e planejar seus próximos passos com sabedoria.

Gêmeos

Este é um momento em que você começa a ver os resultados do que foi iniciado na Lua Nova, especialmente em termos de mudanças internas e recursos que você compartilha com outros. Saturno pede responsabilidade e maturidade ao lidar com essas questões, seja em termos financeiros ou emocionais.

Câncer

O foco agora está nos seus relacionamentos e parcerias. O que foi iniciado na Lua Nova, especialmente nas suas conexões pessoais e profissionais, começa a tomar forma, e este é o momento de ver como essas relações estão se desenvolvendo. A interação da Lua com Saturno, Marte e Vênus sugere que você precisará lidar com desafios nesses relacionamentos com equilíbrio e maturidade.

Leão

Agora é o momento de consolidar o que você começou na Lua Nova, especialmente em relação a hábitos, saúde e organização. A interação com Saturno sugere que a responsabilidade e o esforço disciplinado serão necessários para ver progresso. Marte traz energia para realizar suas tarefas, mas é importante equilibrar o entusiasmo com paciência para não se sobrecarregar. Seja cuidadoso com sua saúde e rotina, e use esse período para estruturar melhor o seu dia a dia. Os pequenos ajustes que você fizer agora trarão grandes recompensas no futuro.

Virgem

É um momento de dar forma aos seus projetos criativos, romances e até mesmo ao tempo que você dedica ao lazer e aos filhos, se for o caso. O que você começou na Lua Nova agora começa a ganhar estrutura, mas será necessário enfrentar alguns desafios com responsabilidade. Saturno pede maturidade nas escolhas, especialmente no que toca a equilibrar diversão e obrigações. Este é um período que pode exigir mais seriedade em áreas onde você costuma ser mais leve, mas a disciplina que você aplicar agora trará recompensas duradouras.

Libra

É o momento de observar como você está lidando com seus recursos e autovalor. Saturno pede responsabilidade com o dinheiro e sugere que escolhas maduras e bem pensadas serão essenciais para seu progresso. A interação com Marte pode trazer a motivação para melhorar seus ganhos, mas cuidado para não agir impulsivamente. Use esse período para consolidar sua segurança financeira e avaliar o que realmente tem valor na sua vida, tanto material quanto emocionalmente.

Escorpião

Este é um momento em que as ideias que você começou a desenvolver na Lua Nova começam a ganhar forma. As interações com Saturno, Marte e Vênus pedem cautela nas conversas, especialmente nas trocas que envolvem questões importantes. Saturno sugere que você deve se comunicar com responsabilidade e clareza, evitando mal-entendidos. Marte traz energia para agir e fazer seus projetos avançarem, mas evite se precipitar.

Sagitário

Agora é o momento de consolidar o que você começou na Lua Nova, especialmente em relação aos seus recursos e como você está gerenciando suas finanças. Saturno pede responsabilidade e planejamento cuidadoso para alcançar estabilidade. A interação com Marte pode trazer energia para aumentar seus ganhos, mas é importante não agir por impulso ou correr riscos desnecessários.

Capricórnio

O foco está totalmente em você e nas suas iniciativas pessoais. Este é o momento em que as sementes que você plantou na Lua Nova começam a dar sinais de crescimento, especialmente nas áreas que tocam sua identidade, aparência e objetivos. Saturno, seu regente, pede que você lide com responsabilidade e maturidade diante dos desafios que possam surgir. Marte e Vênus em aspecto com a Lua trazem tanto energia quanto desafios nas suas interações.

Aquário

Este é um período para lidar com questões emocionais, espirituais e inconscientes. Saturno pede que você encare suas responsabilidades internas com maturidade, enfrentando medos e padrões antigos que podem estar limitando seu crescimento. Marte e Vênus trazem energia para esse processo de cura, mas também desafios. Use este tempo para se reorganizar internamente, cuidando de sua saúde mental e espiritual. Evite se empolgar demais com novas ações externas agora; em vez disso, foque na preparação silenciosa para o que está por vir.

Peixes

A Lua crescente chega trazendo à tona questões ligadas a amizades, grupos e projetos coletivos. Agora é o momento de ver o que começou na Lua Nova tomar forma nas suas redes e conexões. A interação com Saturno sugere que você deve ser mais responsável e comprometido com os grupos e causas que apoia. Este é um período para pensar de forma estratégica sobre suas metas de longo prazo e como suas parcerias podem te ajudar a alcançá-las.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.