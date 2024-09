Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (4/9)

Estamos entrando em um período intenso, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a sensação de ter que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo pode ser forte. A temporada de eclipses está oficialmente aberta, trazendo à tona questões que precisam ser resolvidas. A Lua Nova em Virgem pede um olhar atento para seus hábitos e pensamentos. É um momento de reconhecer suas falhas, mas sem permitir que elas te paralisem. Setembro será um mês de cura profunda, onde você estará frente a frente com suas feridas, que encontrarão dissolução durante a Lua Cheia em Peixes, na segunda quinzena do mês. A energia de Virgem pede consertos e ajustes, e hoje, o céu forma um poderoso triângulo entre a Lua, Plutão e Urano, oferecendo uma força extra para o renascimento e para mudanças significativas. Aproveite essa energia para transformar o que precisa ser renovado.



À medida que o dia avança, a Lua entra em Libra, trazendo um clima de equilíbrio e diplomacia. Marte chega em Câncer e nos lembra de um soldado que vasculha o baú de memórias antes de partir para a guerra. Reflita sobre as emoções que precisam ser resolvidas antes de avançar. Use este dia para alinhar suas intenções e se preparar para os próximos passos com coragem e coração aberto.

Áries

Hoje, a Lua em Libra pede que você preste atenção aos seus relacionamentos. O equilíbrio e a harmonia serão essenciais para manter a paz. Marte em Câncer te leva a olhar para dentro, para suas emoções mais profundas, e usar essa sensibilidade para tomar decisões sábias. A guerra começa dentro de você, então cuide de suas emoções antes de agir.

Touro

Com a Lua em Libra, você está inclinado a buscar estabilidade em suas rotinas diárias. Encontre um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Marte em Câncer sugere que o seu poder hoje está em suas memórias e raízes. Conecte-se com o que te faz sentir seguro e use essa base emocional para enfrentar os desafios.

Gêmeos

A Lua em Libra traz um foco especial para suas parcerias e colaborações. Busque o diálogo e a cooperação. Marte em Câncer te lembra que, antes de avançar em novos projetos, é importante revisitar suas emoções e experiências passadas. Há força em reconhecer de onde você veio.

Câncer

Com a Lua em Libra, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional se torna crucial. Marte em seu signo te dá a coragem para lutar por aquilo que você realmente valoriza. Lembre-se, a sua força vem do seu coração, então proteja suas emoções enquanto segue em frente.

Leão

A Lua em Libra ilumina suas palavras e comunicações. Use o diálogo para criar pontes e resolver conflitos. Marte em Câncer pede que você se reconecte com seu eu interior antes de tomar grandes decisões. É um dia para refletir antes de agir, fortalecendo-se emocionalmente.

Virgem

Hoje, a Lua em Libra coloca as finanças e os valores em destaque. Encontre um equilíbrio entre o que você dá e recebe. Marte em Câncer sugere que revisitar velhas memórias pode trazer insights valiosos sobre suas motivações atuais. Use essa sabedoria para planejar seus próximos passos.

Libra

Com a Lua em seu signo, você está em sintonia com o equilíbrio e a harmonia. Marte em Câncer te encoraja a se conectar com suas emoções antes de enfrentar qualquer desafio. Lembre-se, sua verdadeira força vem do cuidado com suas próprias necessidades emocionais.

Escorpião

A Lua em Libra pede que você olhe para dentro e encontre a paz em meio ao caos. Marte em Câncer te guia para explorar suas emoções mais profundas, usando essa introspecção como arma poderosa. Hoje, a verdadeira batalha é interna, e a vitória começa com autoconhecimento.

Sagitário

Com a Lua em Libra, suas amizades e redes sociais pedem por equilíbrio e harmonia. Marte em Câncer sugere que revisitar suas memórias e experiências passadas pode trazer clareza sobre como você deseja se conectar com os outros. Use essa energia para fortalecer laços importantes.

Capricórnio

A Lua em Libra destaca a importância de equilíbrio em sua carreira e vida pública. Marte em Câncer te leva a olhar para suas emoções e raízes familiares como fontes de força. Não subestime o poder das emoções ao tomar decisões profissionais. Elas podem ser sua maior aliada hoje.

Aquário

A Lua em Libra te incentiva a buscar conhecimento e expandir seus horizontes com equilíbrio. Marte em Câncer pede que você reflita sobre suas crenças e valores emocionais. Antes de avançar em novas direções, revisite suas emoções para garantir que está seguindo o caminho certo.

Peixes

Com a Lua em Libra, suas finanças e recursos compartilhados precisam de atenção e equilíbrio. Marte em Câncer sugere que você olhe para suas emoções mais íntimas e use esse conhecimento para tomar decisões financeiras. Hoje, a força está em compreender e curar suas necessidades emocionais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.