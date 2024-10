Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (2/10)

Hoje, a Lua Nova em Libra chega acompanhada de um eclipse solar, iluminando diretamente seus relacionamentos e parcerias. É um momento poderoso para reflexões profundas que podem durar os próximos seis meses. A grande pergunta do dia é: O que ou quem ainda cabe na sua vida? Este é o momento de avaliar as conexões que você mantém e as que já não fazem mais sentido.



Quais situações você vem adiando? O que você tem empurrado com a barriga, na esperança de que o tempo resolva? Chegou a hora de tomar decisões e encarar de frente o que precisa ser resolvido. Não deixe mais nada para depois. Esse eclipse pede clareza e ação sobre suas pendências emocionais, profissionais ou pessoais.



No final do dia, a Lua se encontra com Mercúrio, incentivando uma conversa honesta e direta. As palavras ganham poder, e há espaço para diálogos que trazem solução e entendimento. Aproveite para esclarecer mal-entendidos e alinhar expectativas.

Áries

O eclipse solar ilumina suas relações mais próximas. É o momento de refletir: quem ou o que ainda cabe no seu círculo íntimo? Decisões importantes envolvendo parcerias ou relacionamentos pedem ação. Não deixe para depois as conversas necessárias.

Touro

Seu dia a dia e suas rotinas pedem revisão. O que você tem adiado no trabalho ou na sua saúde? O eclipse traz à tona pendências que precisam ser resolvidas para que você encontre mais equilíbrio na sua vida prática.

Gêmeos

O eclipse em Libra ativa sua casa da criatividade e dos romances. O que você vem adiando no amor ou em seus projetos pessoais? É o momento de ajustar expectativas, cortar o que não funciona mais e trazer mais prazer e autenticidade para sua vida.

Câncer

O eclipse ilumina questões familiares ou relacionadas ao lar. Pendências antigas podem vir à tona pedindo resolução. Se há algo que você está empurrando com a barriga, é hora de encarar e trazer mais harmonia para sua base emocional.

Leão

Comunicação é a chave hoje. O eclipse coloca em destaque suas conversas e relações com o entorno. Se existe algo que você precisa falar ou esclarecer, não deixe para depois. A Lua e Mercúrio favorecem diálogos que trarão entendimento e clareza.

Virgem

É hora de revisar suas finanças e os valores que você atribui às coisas e pessoas ao seu redor. Pendências financeiras ou materiais pedem atenção. Aproveite o eclipse para reorganizar essa área e ajustar suas prioridades.

Libra

Com o eclipse acontecendo no seu signo, você é chamado a refletir sobre quem você é e quem quer se tornar. O que na sua vida precisa de ajuste ou encerramento? Use essa energia para alinhar suas ações com seus desejos mais profundos.

Escorpião

O eclipse traz à tona questões do seu inconsciente. O que você tem deixado de lado em sua vida emocional? Esse é o momento de olhar para dentro, resolver pendências internas e deixar para trás o que já não faz mais sentido.

Sagitário

Suas amizades e conexões sociais estão em destaque. Quem ainda faz parte do seu caminho e quem já não cabe mais? O eclipse te pede para resolver conflitos pendentes e reavaliar as alianças que te ajudam a crescer.

Capricórnio

O eclipse traz um foco importante em sua carreira e imagem pública. Existem pendências no trabalho ou nas suas metas profissionais que você vem adiando? Aproveite esse momento para tomar decisões e alinhar seus objetivos.

Aquário

O eclipse ativa suas metas, desejo de expansão, estudos e viagens. É hora de revisar os planos que você tem para o futuro. Pendências em relação a novas perspectivas ou projetos acadêmicos pedem resolução. Deixe de lado o que não te empolga mais.

Peixes

O eclipse ilumina seus recursos compartilhados e questões emocionais mais profundas. Pendências financeiras ou emocionais podem vir à tona. É o momento de resolver aquilo que está preso no passado e que ainda pesa na sua caminhada.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.