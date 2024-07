Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (10/7)

A quarta-feira chega dando uma chacoalhada. O dia inicia com a Lua em Virgem num papo nada agradável com Júpiter. Se tem algo que não está legal na sua vida você precisa agir agora. Você pode acabar sendo esmagado por essa situação. Evite intrigas, não acredite em tudo que te contam, não compartilhe notícias falsas e não dê ouvido a comentários maldosos. O céu está abrindo caminhos para aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto. Não permita que o mau humor prejudique o seu dia.

Áries

Não precisa ser tenso, ariano(a). Eu sei que os dias estão mais movimentados, mas evite estresses. Hoje você está um pouco mais impaciente, especialmente no trabalho ou com pessoas que você convive na rotina. O melhor a fazer é respirar antes de falar.

Touro

Não se cobre tanto, taurino(a). A autoexigência pode acabar te paralisando. Lembre-se que você está recendo a visita de Marte, o planeta da ação. Não permita que o medo de errar seja maior do que seus sonhos. A dica do dia é: não se cobre tanto.

Gêmeos

Tente se organizar internamente, geminiano(a). Busque compreender suas emoções e os padrões que você vem repetindo. Sinto que você quer agir, mas algo te paralisa. Pode ser que essa resposta você encontre num passado distante. Chegou a hora de cortar o mal pela raiz.

Câncer

O céu do momento pede que você olhe para você e para os projetos que você pretende concretizar, mas se você pretende iniciar algo novo precisa mudar seu jeito de pensar. Que tipo de relação você está vivenciando?

Leão

Você anda passando por muitos processos de mudança, leonino(a). Olhe para suas metas e objetivos e não permita que as coisas materiais controlem sua vida. Você é muito mais do que sua conta bancária.

Virgem

Muitos limites se apresentam na sua vida. Hoje você está mais sensível e a sua carreira ou sentido de autorealização pedem um olhar especial. Não tente agarrar o mundo de uma só vez. Se há algo que deseja muito, busque se aperfeiçoar.

Libra

Você precisa ganhar um fôlego. O momento é de começos e recomeços. Continue focado no que deseja conquistar, invista nos seus projetos e estudos e continue o que já está em andamento. A recompensa vai chegar.

Escorpião

Acesse a sua sabedoria para fazer as melhores escolhas. O melhor a fazer é buscar fortalecimento interno. Existe um novo caminho, renove suas esperanças, mas não conte com a sorte hoje.

Sagitário

Muito cuidado com as expectativas, especialmente em relação as parcerias. Eu sei que você não está medindo esforços quando se trata de trabalho, mas muito cuidado com os relacionamentos de trabalho, alguém pode conspirar contra você. Zele pela sua reputação.

Capricórnio

Muito cuidado com os excessos de atividades na sua rotina, capricorniano(a). Não é sobre quantidade, o que importa é qualidade. Muita coisa está fugindo do seu controle. O melhor a fazer é evitar decisões radicais.

Aquário

Você está num momento de transição, aquariano(a). E você precisa mudar, o céu pede renovação. O momento é de grande aprendizado, nada está sendo em vão. Não permita que nenhuma situação hoje abale sua autoconfiança.

Peixes

A responsabilidade te chama, pisciano(a). Pode ser que hoje o clima não esteja tão favorável nos seus relacionamentos. As obrigações da vida, da casa ou família acabam quebrando o encanto.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.