Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (3/11)

O domingo chega com um lembrete poderoso: não existe prisão maior do que as teias emocionais que te envolvem. Então, por que não soltar? A Lua entra em Sagitário, alimentando seu desejo de se aventurar, explorar, viver experiências novas e inspiradoras. Mas, antes de embarcar nesse movimento, pergunte-se: por que insistir em ciclos que já perderam o sentido? É hora de reconhecer os sentimentos nocivos que você vem carregando e parar de alimentá-los.



A Lua e Mercúrio se unem em Sagitário para te convidar a expandir seus horizontes, a encontrar um propósito maior que vá além do que está ao seu redor. Hoje, o único caminho é o do autoconhecimento – e ele está pedindo por sua atenção. Temos também o aspecto mais intenso da semana: Marte se opõe a Plutão, criando um clima de pressão e desconforto. Talvez você sinta que precisa enfrentar algo desafiador, e fugir não é uma opção agora. Esse aspecto age como uma força impulsionadora, empurrando você para um mergulho profundo nas suas emoções, para limpar todo esse lixo emocional que está aí acumulado. Imagine-se como um vulcão em erupção, pronto para soltar tudo aquilo que precisa sair, para aliviar a pressão e abrir caminho para o novo.

Áries

Hoje, você pode sentir uma pressão para resolver questões em casa ou no ambiente familiar que têm mexido com sua paz. Marte pede que você olhe para dentro, para as suas raízes, e Plutão, no ponto mais alto, exige transformação nos seus objetivos e na sua carreira. Que mudanças são necessárias para que seu lar e sua vida profissional se alinhem ao que você realmente quer? Vá fundo.

Touro

As conversas e trocas de hoje podem trazer à tona assuntos delicados. Marte te empurra a enfrentar aqueles sentimentos mais guardados e Plutão cutuca suas crenças e ideias fixas. Este é o momento para rever conceitos antigos e liberar o que não faz mais sentido. Deixe que o diálogo se torne uma ferramenta de transformação.

Gêmeos

Hoje, as questões financeiras e de segurança pessoal podem chamar sua atenção. Marte ativa sua necessidade de se sentir seguro, enquanto Plutão te desafia a desapegar de velhos hábitos. É um ótimo dia para olhar seus recursos com mais coragem e se libertar do que já não serve mais ao seu crescimento.

Câncer

Com Marte no seu signo, você sente as emoções à flor da pele, como um impulso para se libertar de velhos padrões de comportamento que não te representam mais. Plutão em Capricórnio desafia os seus relacionamentos, pedindo mudanças profundas na forma como você se conecta com o outro. Liberte-se de padrões de relação que já não te fazem bem.

Leão

Hoje, Marte está mexendo com sua vida interior, despertando medos e inseguranças que você normalmente prefere esconder. Plutão toca seu dia a dia e pede transformações na sua rotina e saúde. Olhe para dentro e se pergunte o que precisa ser limpo e reestruturado. É o momento de se libertar de cargas emocionais que impactam sua energia.

Virgem

Hoje, a tensão entre Marte e Plutão traz à tona amizades e grupos que talvez já não façam sentido para você. Marte pede que você seja mais autêntico nas suas relações e Plutão pressiona para uma transformação nos seus sonhos e projetos de vida. Liberte-se de laços que já não te representam e se permita expandir.

Libra

As questões profissionais estão no centro da sua atenção hoje. Marte no seu setor de carreira te impele a agir e tomar decisões, enquanto Plutão pede transformações profundas na sua base, na sua vida familiar. Como você pode harmonizar a vida pessoal com as suas ambições? Avalie onde está o desequilíbrio e faça as mudanças necessárias.

Escorpião

Hoje, Marte impulsiona seu desejo de expansão, de explorar e aprender mais, mas Plutão exige transformações nas suas crenças e formas de pensar. Esse é o momento para revisar o que você acredita e se abrir para novas ideias. Busque sabedoria nas experiências, mas também liberte-se de ideias que te limitam.

Sagitário

Hoje, o foco está em questões íntimas e financeiras. Marte no seu setor de recursos compartilhados pede ação e coragem, enquanto Plutão te desafia a desapegar de certos valores materiais. Questione-se: o que você realmente valoriza? Use este dia para liberar medos e inseguranças, confiando mais no fluxo da vida.

Capricórnio

A tensão entre Marte e Plutão ativa seus relacionamentos. Marte coloca você frente a frente com desafios no campo das parcerias, e Plutão em seu signo exige uma transformação pessoal profunda. Observe como suas relações refletem seu próprio processo interno. Solte o que não é mais verdadeiro para você.

Aquário

Hoje, a área da rotina e da saúde está em foco. Marte pede que você olhe com mais atenção para o seu autocuidado e bem-estar, enquanto Plutão pressiona nos bastidores, exigindo uma limpeza profunda de tudo que você tem reprimido. Que tal fazer ajustes na sua rotina para acolher essa transformação?

Peixes

Hoje, Marte traz um chamado para que você explore sua criatividade e se expresse de maneira mais autêntica. Plutão está transformando suas amizades e as causas que você abraça. Pergunte-se: onde você está se limitando? Use esse dia para liberar o medo do julgamento e se abra para novas formas de expressão e conexão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.